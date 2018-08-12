Konya'da Uyuşturucu Operasyonları

Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 13 kilogram esrar ve bin 451 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine merkez Karatay ilçesi Hacı Yusuf Mescid Mahallesi Elmacıoğlu Sokak'ta bir eve baskın yaptı.

Evde ve bodrum katta yapılan aramada 13 kilogram esrar ele geçirildi.

Şüpheli S.A, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan polisin merkez Karatay ilçesi Şems Mahallesi'ndeki bir evde yaptığı aramada bin 451 adet uyuşturucu hap bulundu.

Şüpheliler N.Ü. ve M.Ç. gözaltına alındı.

Zanlılar, ifadeleri alınmak üzere Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.