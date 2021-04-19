Konya'da bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
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Konya'da bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Konya'da bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Beyşehir Gölü kenarındaki bir kokoreççide çalışan B.E. (21), kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

Bacağından yaralanan B.E, ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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