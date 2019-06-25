KONYA Çiftlikte başlayıp, saman balyalarına sıçrayan yangın 4 saatte söndürüldü

Çiftlikte başlayıp, saman balyalarına sıçrayan yangın 4 saatte söndürüldü

KONYA'nın Güneysınır ilçesindeki çiftlikte başlayan yangın, kısa sürede saman balyalarına da sıçradı. İtfaiye görevlilerinin müdahale ettiği alevler, 4 saatte söndürüldü.

Güneysınır'a bağlı Güneybağ Mahallesi'nde, firmaya ait çiftlikte, dün gece, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede, saman balyalarının bulunduğu bölüme sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çevre ilçeler ile kent merkezinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye görevlilerinin müdahalesi sonucu 4 saatte söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadığını belirten Güneysınır Belediye Başkanı Ahmet Demir, sosyal medyadan şu açıklamayı paylaştı

'Güneybağ Mahallemizde bulunan bir çiftlikte akşam 22.00 civarında yangın meydana geldi. Güneysınır'daki itfaiyelerimiz yangına kısa sürede müdahale etti. Ancak yangının saman balyalarına sıçraması nedeniyle yangının büyümesi sonucu çevre ilçelerden ve Konya'dan yardım istedik. Kısa sürede olay yerine gelen İtfaiye ekipleri yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Gece saat 02.00 civarında yangın kontrol altına alındı. Olayda herhangi bir yaralanma ve can kaybımız bulunmamaktadır. Vatandaşlarımızı özellikle içinde bulunduğumuz mevsimde yangına karşı çok dikkatli olmaları konusunda bir kez daha uyarıyoruz.'

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Kaynak: DHA