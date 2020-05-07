Konya Büyükşehir Belediyesinden berber ve kuaförlere destek

Konya Büyükşehir Belediyesinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kapalı olan ve 11 Mayıs'tan itibaren açılmaya hazırlanan şehir merkezindeki berber, kuaför ve güzellik salonlarının dezenfeksiyonunu gerçekleştirdiğini bildirdi.

Konya Büyükşehir Belediyesinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kapalı olan ve 11 Mayıs'tan itibaren açılmaya hazırlanan şehir merkezindeki berber, kuaför ve güzellik salonlarının dezenfeksiyonunu gerçekleştirdiğini bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, berber ve kuaförlere siperlik ve maske desteği verildiği belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kovid-19 salgını nedeniyle yaklaşık iki aydır kapalı olan berber, kuaför ve güzellik salonlarının sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak yeniden açılmaya hazırlandığını aktardı.

Şehir merkezindeki bin 700 salonun dezenfeksiyonunu yapmaya başladıklarını vurgulayan Altay, şunları kaydetti:

"Siperlik ve maskeleri şehir merkezindeki berber ve kuaförlerimize ulaştırılmak üzere Berberler Odamıza, ilçelerdeki berber ve kuaförlere ulaştırılmak üzere Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğimize teslim ettik. Odalarımız, esnaflarımıza teslim ediyor. Ülke olarak Kovid-19'a karşı örnek bir mücadele gerçekleştirdik. Sıkıntıları aşmak için el ele verdik, Allah'ın izni ile azmettik ve başardık. Yeniden açılan iş yerlerinde bütün esnaflarımıza bereket ve bolluk diliyorum."

Kaynak: AA