Konya Büyükşehir Belediyesi sağlık çalışanlarının ulaşımını sağlamaya devam ediyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan sokağa çıkma kısıtlamasında özel ve kamu hastanelerinde çalışan sağlık personelinin ulaşımını sağlamaya devam edeceğini bildirdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan sokağa çıkma kısıtlamasında özel ve kamu hastanelerinde çalışan sağlık personelinin ulaşımını sağlamaya devam edeceğini bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir'in, 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında da sağlık çalışanlarının hastanelere ve hastanelerden kalacakları yerlere ulaşımı sağlamayı sürdüreceği belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kovid-19 ile mücadele konusunda canla başla mesai harcayan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Kısıtlamanın olduğu günlerde sağlık çalışanlarının mağdur olmaması için ulaşım hizmetini sürdürdüklerini aktaran Altay, şunları kaydetti:

"Kovid-19'a karşı tedbirler doğrultusunda 1 Mayıs Cuma günüyle 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması daha uygulanacak. Bu süreçte de hem kamu hem de özel hastanelerde çalışan sağlık çalışanlarımızın ulaşımını yine sorunsuz şekilde sürdüreceğiz. Bizler için canlarına ortaya koyan sağlık çalışanlarımıza ne yapsak azdır. Bu süreci onların azmi ve hemşehrilerimizin kararlılığıyla inşallah en kısa zamanda atlatacağız."

Kaynak: AA