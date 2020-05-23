Konya bomba paniğine neden olan Amerikalıyı konuşuyor
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Konya bomba paniğine neden olan Amerikalıyı konuşuyor

Konya bomba paniğine neden olan Amerikalıyı konuşuyorKONYA'da, izinsiz olarak Altınapa Baraj Gölü'ne balık bırakmasıyla gündeme gelen, bugün de bomba paniğine neden ABD'li Chesterr Juall'ın (60) kentte sık sık otel değiştirdiği ve çoğu zaman günlerce odasından çıkmadığı ifade edildi.

23.05.2020 16:06 | Son Güncelleme: 23.05.2020 16:12

Konya bomba paniğine neden olan Amerikalıyı konuşuyor

KONYA'da, izinsiz olarak Altınapa Baraj Gölü'ne balık bırakmasıyla gündeme gelen, bugün de bomba paniğine neden ABD'li Chesterr Juall'ın (60) kentte sık sık otel değiştirdiği ve çoğu zaman günlerce odasından çıkmadığı ifade edildi. Juall'in dışarı çıktığında ise tutarsız hareketler sergileyip kendi kendisine konuştuğu öğrenildi.

ABD uyruklu Chesterr Juall, 27 Nisan günü kaldığı otelden taksiye binip şoföre Beyşehir Gölü'ne gitmek istediğini söyledi. Taksi, yol üzerindeki Altınapa Baraj Gölü'ne geldiğinde Juall, şoförden aracı durdurmasını istedi.

Chesterr Juall, sırt çantasından çıkardığı bir naylon torba içerisinde bulunan ve tül kuyruk Japon balığı olarak bilinen 20 kadar balığı barajın sularına bıraktı. Bu sırada taksi şoförü de Chesterr Juall'ın balıkları baraj sularına bırakırken görüntülerini sosyal medya üzerinde canlı yayın yaparak takipçileriyle paylaştı.

Şoförün bir arkadaşı ise bu anları görüp, durumu Avrasya Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu'na bildirdi. Federasyon yetkililerinin ihbarı üzerine videoyu inceleyen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Chesterr Juall'ın barajdaki balıklar için biyolojik bir çalışma yapmış olabileceğinden, virüs veya mikrop bulaştırmasından şüphelenip, polis eşliğinde kaldığı otele gitti. Chesterr Juall'a barajda izinsiz balıklandırma yapmaktan adli işlem yapılırken, 10 bin lira da idari para cezası kesildi. Konya emniyeti Chesterr Juall'i şüphe üzerine adliyeye sevk etti. Juall burada adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Avrasya Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu, İl Tarım Müdürlüğü ve KOSKİ ekipleri yaklaşık 4 gün barajda bırakılan balıkları aradı, bir sonuca ulaşılamayınca aramalar sonlandırıldı.

YİNE ORTAYA ÇIKTI

Bugün saat 01.00 sıralarında yine ortaya çıkan Juall, bu kez de bomba paniğine neden oldu. Mevlana Caddesi'nde yoldan geçen bir genç, telefonla İngilizce konuşan kişinin iddiaya göre konteyner, bomba ve patlatma gibi kelimeler kullanması üzerine polisi arayıp durumu bildirdi. Bunun üzerine bölgeye aralarında Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin de bulunduğu çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sokağa çıkma kısıtlamasının başlaması nedeniyle eşkale uyan şüpheli aynı caddenin sonundaki Alaaddin Bulvarı'nda yakalanıp durduruldu. İhbar eden genç de şüpheliye tespit etti. Şüphelinin yapılan kimlik kontrolünde Chesterr Juall olduğu ortaya çıktı. Polis, herhangi bir bulgu ve şüpheli duruma rastlamayınca Juall'ı kaldığı otele gönderdi.

İhbarı yapan genç ise "Sarraflar Yeraltı Çarşısı'ndan döndükten sonra ilgili şahsa rastladım. Şüpheli konuşmaları üzerine polisi aramak istedim. Konuşma içeriğinde; bomba, patlatma, nereye bırakılacağı, emniyet güvenliği gibi kelimeler geçiyordu. Polisi arayıp vatandaşlık görevimi yerine getirdim" dedi.

Baraj Gölü'ne balık bırakma olayının ardından kaldığı otelden tartışıp ayrılan ve sık sık otel değiştirip, Mevlana Müzesi'nin yakınındaki otellerde kalan Juall'in, çoğu zaman günlerce odasından çıkmadığı, dışarı çıktığında tutarsız hareketler sergileyip kendi kendisine konuştuğu öğrenildi.

Chesterr Juall'in, 2015 yılında İstanbul'da kaldığı otelde, kadın görevliye 'cinsel istismara teşebbüs' suçundan yargılanıp, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığı, 14 Temmuz 2016 günü, 'yurt dışına çıkış yasağı' konularak tahliye edildiği öğrenildi. O tarihte kaldığı otel odasında, çok sayıda bilgisayar ve bomba yapımında kullanılan malzeme bulunduğu bildirildi.

Konya bomba paniğine neden olan Amerikalıyı konuşuyor

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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