Konut satış değeri en yüksek iller Antalya, Şanlıurfa ve Gaziantep
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Konut satış değeri en yüksek iller Antalya, Şanlıurfa ve Gaziantep

Pandemi sürecinin yeni normal hayata geçmesinin ardından konut satışları arttı, gayrimenkul sektörü eski canlı günlerine geri döndü.

Konut satış değeri en yüksek iller Antalya, Şanlıurfa ve Gaziantep
20.08.2020 11:25 | Son Güncelleme: 20.08.2020 11:29

Temmuz ayında rekor seviyede konut satışı gerçekleşti ve Türkiye genelinde konut satış fiyatları %19,5 arttı. Nüfusun en yoğun olduğu ve konut değer artışının en yüksek olduğu iller ise Antalya, Şanlıurfa ve Gaziantep oldu. Adana, Konya ve İzmir'deki artış da dikkat çekiyor.

Konut metrekare satış fiyatı son 1 yılda %19,5 arttı

Yeni nesil gayrimenkul değerleme ve lokasyon analizi platformu Endeksa verilerine göre,Temmuz ayı sonu itibarı ile Türkiye genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatı son 1 yılda %19,5 artış gösterdi ve 2 bin 514 TL olarak gerçekleşti. Nüfusun en yoğun olduğu 10 ildeki değer değişimini inceleyen Endeksa'ya göre, konut değer artışının en yüksek olduğu iller sırasıyla Antalya, Şanlıurfa ve Gaziantep oldu. Bu illeri Adana, Konya, İzmir, Ankara, Bursa, İstanbul ve Kocaeli izliyor.

Antalya'da yazlık bölgelere talep çok

Önemli bir turizm merkezi olmasının yanı sıra ekonomik, demografik ve sosyal özellikleri itibari ile de Türkiye'nin en gelişmiş illerinden olan Antalya net göç oranı en yüksek 2. il olma özelliğini taşıyor. Son 4 yıldır konut fiyatları sürekli artış gösteren Antalya, pandeminin etkisi ile yazlık bölgelere olan konut talebinin de artması ile daha da ön plana çıktı. Endeksa verilerine göre, Antalya'da konut fiyatları son bir yılda %30,67 artış gösterdi. Antalya'da ortalama konut metrekare satış fiyatı 2.825 TL, ortalama konut fiyatı 347.475 TL, konut yatırımının geri dönüş süresi ise 17 yıl.

Şanlıurfa'da konut fiyatları yüzde 28,88 arttı

Endeksa verilerine göre uzun süredir artış görülmeyen illerden biri olan Şanlıurfa'da ise son bir yılda konut fiyatları son bir yılda %28,88 artış gösterdi. Şanlıurfa'da ortalama konut metrekare satış fiyatı 1.351 TL, ortalama konut fiyatı 239.127 TL, konut yatırımının geri dönüş süresi ise 17 yıl.

Gaziantep'te ortalama konut metrekare satış fiyatı 2.124 TL

Tarihi ve kültürel mirasının yanı sıra sanayi, ticaret ve turizm alanındaki gelişmişliği ve kentsel dönüşüm kapsamındaki projeleri ile dikkat çeken Gaziantep'te konut fiyatları son bir yılda %24,17 artış göstermiş durumda. Gaziantep'teki konut talebini artıran iki önemli unsur da şehirde yer alan dört üniversite ve uzun yıllardır bölge illerden alınan göç. Gaziantep'te ortalama konut metrekare satış fiyatı 2.124 TL, ortalama konut fiyatı 350.460 TL, konut yatırımının geri dönüş süresi ise 17 yıl.

İstanbul'da %1,28, Ankara'da %2,48, İzmir'de ise %3,68 artış bekliyoruz

Verileri değerlendiren Endeksa.com Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt, "Endeksa verilerine göre önümüzdeki 1 yılda konut fiyatlarının Türkiye genelinde %2,86, İstanbul'da %1,28, Ankara'da %2,48, İzmir'de ise %3,68 artış göstermesini bekliyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler

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