Konuşmak için dışarı çağrıldı, bacağından vuruldu
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Konuşmak için dışarı çağrıldı, bacağından vuruldu

20.12.2020 18:20 | Son Güncelleme: 20.12.2020 18:24
Konuşmak için dışarı çağrıldı, bacağından vuruldu

İZMİT'te, kimliği tespit edilemeyen kişi, konuşmak için dışarı çağırdığı Adem K.'yi apartmanın önünde sol dizinden tabancayla vurduktan sonra kaçtı.

İZMİT'te, kimliği tespit edilemeyen kişi, konuşmak için dışarı çağırdığı Adem K.'yi apartmanın önünde sol dizinden tabancayla vurduktan sonra kaçtı.

Olay, Kozluk Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Konuşmak amacıyla Adem K.'yi oturduğu apartmanın önüne çağıran ismi öğrenilemeyen kişi, yanına gelen Adem K.'ye doğru tabanca ile 2 el ateş ettikten sonra kaçtı. Sol dizinden yaralanan Adem K., sokakta park halinde duran otomobiline binerek yardım bekledi. Olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kendi aracında yapılan Adem K., daha sonra Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.


Konuşmak için dışarı çağrıldı, bacağından vuruldu
Konuşmak için dışarı çağrıldı, bacağından vuruldu
Konuşmak için dışarı çağrıldı, bacağından vuruldu
Konuşmak için dışarı çağrıldı, bacağından vuruldu
Konuşmak için dışarı çağrıldı, bacağından vuruldu
Konuşmak için dışarı çağrıldı, bacağından vuruldu
Konuşmak için dışarı çağrıldı, bacağından vuruldu
Konuşmak için dışarı çağrıldı, bacağından vuruldu
Konuşmak için dışarı çağrıldı, bacağından vuruldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer AKBİR

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