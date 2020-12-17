Konuralp kazılarında toprak figür bulundu
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Konuralp kazılarında toprak figür bulundu

17.12.2020 18:10 | Son Güncelleme: 17.12.2020 18:14
Konuralp kazılarında toprak figür bulundu

DÜZCE'de, Konuralp bölgesinde yapılan kazı çalışmalarında pişmiş toprak figür bulundu.

DÜZCE'de, Konuralp bölgesinde yapılan kazı çalışmalarında pişmiş toprak figür bulundu.

Düzce Belediyesi tarafından, M.Ö. 3'üncü yüzyıla uzanan tarihiyle büyük bir öneme sahip olan Konuralp bölgesindeki antik kentte yürütülen kazı çalışmaları devam ediyor. Kazı çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğü bölgede, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen pişmiş toprak figür bulundu. Eski Roma yapılarında bulunan, insan, hayvan ve çiçek figürlerinin gülünç bir biçimde birleşmeleri biçimindeki abartılı süsleme tarzında olan figür, arkeologlar tarafından incelenmesinin ardından Konuralp Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan SOLMAZ

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