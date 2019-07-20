Konukoğlu'ndan transfer açıklaması

Süper Lig'e yükselen Gazişehir Gaziantep'in kulüp başkanı Adil Sani Konukoğlu, transfer konusundaki eksiklikleri bu hafta içerisinde tamamlamayı hedeflediklerini belirterek, "Gerçekten bu lige geldiğinde ses getirecek, fark yaratacak bazı oyuncularla görüşüyoruz." dedi.

Konukoğlu, kulübün resmi YouTube kanalına yaptığı açıklamada, Gaziantep'in Süper Lig'i hak eden bir şehir olduğunu belirterek, kenti ait olduğu yere taşıdıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Artık Süper Lig'de başarılı olabilmek için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini anlatan Konukoğlu, şöyle devam etti:

"Yeni bir teknik heyetle çalışmaya başladık. Şu ana kadar yapılan çalışmalardan memnunum. Transfer konusunda bazı eksikliklerimiz var. Yavaş yavaş onlar da gideriliyor. Bu hafta içerisinde tüm ekibi tamamlamayı hedefliyoruz. Ben şuna inanıyorum. Süper Lig zorlu bir lig. Ama bizim en ideal hedefimiz, sezon içerisinde hep ilk 10 içerisinde kalıp, buraya kalıcı olarak geldiğimizi tüm Türkiye'ye göstermek istiyoruz. Bunun için de çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Konukoğlu, transfer çalışmalarıyla ilgili, "Görüştüğümüz bazı oyuncular var. Kesinleştirmeden hiç bir oyuncunun adını anmadık. Gerçekten bu lige geldiğinde ses getirecek, fark yaratacak bazı oyuncularla görüşüyoruz. Onlarla bu süreci tamamlayıp aramıza katacağız." ifadelerini kullandı.

Fikstür yorumu

Fikstür değerlendirmesinde de bulunan Konukoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk hafta Fenerbahçe ile karşılaşacağız. Ama ben şuna inanırım, gönlün istediği değil hayırlı olan karşımıza çıkar. O yüzden üzülmemek gerekir. İlk 11 maçımıza baktığımızda Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir ile oynayacağız. Hak eden ve mücadele eden kazanır. Bizim hedefimiz belli. Ben hocamıza da oyuncularımıza da Gaziantep şehrine de inanıyorum. Biz bu işin altından kalkacağız. Gönül isterdi ki ilk maçı deplasmanda değil de evimizde Fenerbahçe ile yapalım ama kısmet böyleymiş. Ben rahatım. Ters bir durum olacağını sanmıyorum. Bu ligde her maç kazanılacak diye bir şey yok. Ben ilk maçtan puan veya puanlarla döneceğimize inanıyorum."

Taraftara "kombine alın" çağrısı yapan Konukoğlu, fiyatların oldukça makul tutulduğunu ve büyük maçlardaki bilet fiyatlarına şimdiden kombine alınabileceğini kaydetti.

Kaynak: AA