DENİZLİ KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL KARŞI ŞERİTTEKİ MİNİBÜSLE ÇARPIŞTI: 1'İ AĞIR 2 YARALI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

DENİZLİ KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL KARŞI ŞERİTTEKİ MİNİBÜSLE ÇARPIŞTI: 1'İ AĞIR 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şerit ihlali yapan otomobilin, karşı yönden gelen minibüsle çarpıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şerit ihlali yapan otomobilin, karşı yönden gelen minibüsle çarpıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında YSE Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Adem Pabutçu (19) yönetimindeki 45 S 5445 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Şerit ihlali yapan otomobil, karşı yönden gelen Selçuk Uzunay yönetimindeki 20 AAT 348 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile minibüs sürücüsü Uzunay yaralandı. Ağır yaralanan otomobil sürücüsü, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralılar, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Pabutçu'nun hayatı tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DENİZLİ KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL KARŞI ŞERİTTEKİ MİNİBÜSLE ÇARPIŞTI: 1'İ AĞIR 2 YARALI
DENİZLİ KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL KARŞI ŞERİTTEKİ MİNİBÜSLE ÇARPIŞTI: 1'İ AĞIR 2 YARALI
DENİZLİ KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL KARŞI ŞERİTTEKİ MİNİBÜSLE ÇARPIŞTI: 1'İ AĞIR 2 YARALI
DENİZLİ KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL KARŞI ŞERİTTEKİ MİNİBÜSLE ÇARPIŞTI: 1'İ AĞIR 2 YARALI
DENİZLİ KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL KARŞI ŞERİTTEKİ MİNİBÜSLE ÇARPIŞTI: 1'İ AĞIR 2 YARALI
DENİZLİ KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL KARŞI ŞERİTTEKİ MİNİBÜSLE ÇARPIŞTI: 1'İ AĞIR 2 YARALI
DENİZLİ KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL KARŞI ŞERİTTEKİ MİNİBÜSLE ÇARPIŞTI: 1'İ AĞIR 2 YARALI
DENİZLİ KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL KARŞI ŞERİTTEKİ MİNİBÜSLE ÇARPIŞTI: 1'İ AĞIR 2 YARALI
DENİZLİ KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL KARŞI ŞERİTTEKİ MİNİBÜSLE ÇARPIŞTI: 1'İ AĞIR 2 YARALI
DENİZLİ KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL KARŞI ŞERİTTEKİ MİNİBÜSLE ÇARPIŞTI: 1'İ AĞIR 2 YARALI
DENİZLİ KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL KARŞI ŞERİTTEKİ MİNİBÜSLE ÇARPIŞTI: 1'İ AĞIR 2 YARALI
DENİZLİ KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL KARŞI ŞERİTTEKİ MİNİBÜSLE ÇARPIŞTI: 1'İ AĞIR 2 YARALI
DENİZLİ KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL KARŞI ŞERİTTEKİ MİNİBÜSLE ÇARPIŞTI: 1'İ AĞIR 2 YARALI
DENİZLİ KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL KARŞI ŞERİTTEKİ MİNİBÜSLE ÇARPIŞTI: 1'İ AĞIR 2 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Aracı kontrolden çıktı, taktığı emniyet kemeri hayatını kurtardı
Aracı kontrolden çıktı, taktığı emniyet kemeri hayatını kurtardı
İşçi servisi midibüsü kayalıklara çarptı: 14 yaralı
İşçi servisi midibüsü kayalıklara çarptı: 14 yaralı
Son dakika haberi! Kamyonla çarpışan kamyonetteki çocuk ön camdan yola savruldu
Son dakika haberi! Kamyonla çarpışan kamyonetteki çocuk ön camdan yola savruldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop Fahrettin Koca Devlet Bahçeli
Magazin Ebru Yaşar Hande Erçel Hülya Avşar Burcu Biricik
Spor Cüneyt Çakır Burak Yılmaz Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: DENİZLİ KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL KARŞI ŞERİTTEKİ MİNİBÜSLE ÇARPIŞTI: 1'İ AĞIR 2 YARALI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 00:00:04. #1.16#

title