Konak'ın iki projesine daha
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Konak'ın iki projesine daha

Konak'ın iki projesine daha
Bültenler - Haberler | Güncel

Konak Belediyesi'nin gençlerin istihdam olanaklarının ve yerel yönetimlerde daha çok söz sahibi olmalarının önünü açacak iki projesi Avrupa Birliği'nden (AB) hibe almaya hak kazandı.

Konak Belediyesi'nin iki projesi daha Avrupa Birliği'nde (AB) kabul gördü. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından finanse edilen "Go-For Youth" Hibe Programı'na yönelik olarak hazırlanan "Gençlerin Konağı" ile "Hak Temelli Gençlik İstihdamı İçin Elverişli Alan Yaratmak: Yerelde Gençlik Politikalarının Güçlendirilmesi" isimli projeler hibe almaya hak kazandı.

Gençlik hakları eğitimi

Sosyal İklim Derneği başvuruculuğunda ve Konak Belediyesi'nin ortaklığında yazılan "Gençlerin Konağı" projesi, 22 bin TL hibe almaya hak kazandı. Konak'ta yaşayan gençlerin sorunlarının tespit edilmesi ve çözüm önerilerinin oluşturulmasını hedefleyen projede gençlerin yerel yönetimlerde karar alma mekanizmalarına katılımının teşvik edilmesini de amaçlıyor. Projede 30 gence gençlik hakları eğitiminin verilmesi, gençlik hakları ve sorunlarıyla ilgili olarak Gökyüzü Forumu isminde bir etkinlik ile bir çalıştay düzenlenmesi planlanıyor

4 ilçede yürütülecek

Sürdürülebilir Kalkınma ve Girişimcilik Derneğinin (SURKALGIRDER) başvuruculuğunda ve Konak Belediyesi'nin ortaklığında yazılan "Hak Temelli Gençlik İstihdamı İçin Elverişli Alan Yaratmak: Yerelde Gençlik Politikalarının Güçlendirilmesi" projesi ise 25 bin TL hibe alacak. Bayraklı, Çiğli ve Bornova belediyelerinin de ortak olarak yer aldığı projeyle, yerel gençlik istihdam stratejisinin geliştirilmesine ve gençlerin yerel sosyal diyalog mekanizmalarına katılımlarının artırılmasına katkıda bulunulması amaçlanıyor. Beş ay sürecek projeyle Konak, Bornova, Çiğli ve Bayraklı ilçelerinde yaşayan 18-30 yaş arası 20 gençle genç işsizliğine karşı sürdürülebilir ve yenilikçi çözümler üretilmesi, yerel yönetimlerin genç dostu bir yaklaşımla politikalar üretmesi için alan yaratılması hedefleniyor.

Kaynak: Bültenler

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