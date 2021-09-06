Kömür aldı, göktaşı çıktı
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Kömür aldı, göktaşı çıktı

Kömür aldı, göktaşı çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir vatandaşın kış aylarında yakmak için aldığı kömür torbasında 8 kilogram göktaşı çıktı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir vatandaşın kış aylarında yakmak için aldığı kömür torbasında 8 kilogram göktaşı çıktı.

Olay, Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yaşandı. Yakup Ermiş isimli bir vatandaş iddiaya göre Rusya'dan ithal edilen kömürlerden aldığı 50 kilogramlık torbada ağırlığı şüphe uyandıran taşı atmayarak kömürlerden ayırdı. Daha sonra yıkayıp kömürü aldığı şirketi arayarak kömür torbasında taş çıktığı için şikayette bulundu. Evine misafirliğe gelen arkadaşına durumu anlatan Ermiş, arkadaşının göktaşı şüphesiyle mıknatıs testi ile taşı deneyerek yapıştığını görünce, taşın bir parçasını kırarak teste gönderdi. Araştırmaları sonucunda göktaşı olduğunu öğrenen Ermiş, bu kez şikayetini geri çekerek göktaşı için alıcı aramaya başladı. Gramı 45 dolara yakın olduğunu belirten Ermiş, ciddi alıcılarla pazarlığa çıkacağını söyledi. Ermiş, "Kış hazırlığı yapmak için kömür siparişi verdik. Yaklaşık 6 ay önce gelen kömür siparişinden torbaları açarken bu taşın farklı olduğunu hissetim. Arkadaşlara sordurdum, normal bir taş olmadığını ve kömür de olmadığını söyledi. Daha sonra bizde kendimize göre araştırmalarımıza başladık. Kömür ticareti yapanlar Rusya'dan geldiğini söyledi. Numunesini alıp bilen insanlarla önce Ankara'ya daha sonra farklı şehirlere 8'şer gram olarak gönderdim. Laboratuvar sonuçlarında yüzde 81 oranında demir çıktı. Daha sonra altın ile test yaptık, sürtme sonucu elektriklenme oldu. Sonrasında televizyona yaklaştırdık renk değiştirdiğini gördük. Mıknatısı da yaklaştırdığımızda kendisini rahatlıkla tutmakta. Göktaşı hatta 1 milyon yıllık olduğu söyleniyor. Biz bunu satacağız, faydalanalım. Yapmış olduğumuz araştırmalara göre gramı 45 dolara kadar değiştiği söylenmekte. Biz burada aç gözlülük yapma peşine düşmeyeceğiz. Fazlada fiyatını düşürmeyeceğiz. Maksat biz ve çevremiz faydalansın. Numunelerde gram olarak eksildi, şuanda ham olarak net 8 kilogram. Ele alındığında kendi boyutundan daha ağır olduğunu hissedebiliyorsunuz. Kömürü aldığımda torbası 50 TL idi. İşin ilginç tarafı şaşırmakla beraber tepki gösterdim, bizi kandırdılar dedik firmayı aramak aklıma geldi, araştırma sonucu göktaşı olduğunu görünce öfkemiz yerini sevince bıraktı" dedi. - DİYARBAKIR

Kömür aldı, göktaşı çıktı
Kömür aldı, göktaşı çıktı
Kömür aldı, göktaşı çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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