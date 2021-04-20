Kolunu traktör şaftına kaptıran çocuk hayatını kaybetti
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Kolunu traktör şaftına kaptıran çocuk hayatını kaybetti

Kolunu traktör şaftına kaptıran çocuk hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Mustafa Özer - Haberler | Güncel

Hatay'ın Erzin ilçesinde traktörün şaftına kolunu kaptıran çocuk yaşamını yitirdi.

Hatay'ın Erzin ilçesinde traktörün şaftına kolunu kaptıran çocuk yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, babasıyla tarlalarına giden 4 yaşındaki İsmet Yusuf Sökmen, oyun oynarken kolunu çalışan traktörün şaftına kaptırdı.

Çocuğunun durumunu gören baba Selçuk Sökmen, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Ekipler, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralıyı, özel bir hastaneye kaldırdı.

Yaralı İsmet Yusuf Sökmen, hastanede hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Özer

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