Kolu Kırılan Dağcı, Katırlarla Bulunduğu Bölgeden İndirildi

Aladağlar'da tırmanış esnasında düşerek kolu kırılan dağcı kendi imkanlarıyla aşağı inemeyince yardımına kurtarma ekipleri yetişti.



Aladağlar Demirkazık Dağı Yedigöller bölgesinde tırmanış yapan 57 yaşındaki Turgay Özbursalı isimli dağcı tırmanış esnasında düşmesi sonucu kolu kırıldı. Arkadaşlarına telefonla ulaşan Özbursalı, kendi imkanlarıyla inemeyeceğini bildirmesi üzerine bulunduğu bölgeye UMKE, Jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Dağcı Özbursalı'ya ulaşan UMKE ekipleri kırık olan kolu sabitleyerek yerel rehbere ait katırlarla Demirkazık dağ evine getirildi. Yaralı dağcı buradan ambulansla Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine sevk edildi. Yaralı dağcı kolu sarılı halde katır üzerinde yerel dağcıyla selfie çekerek sosyal medyadan yakınlarına iyi olduğunu paylaştı. - NİĞDE