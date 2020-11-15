Kolombiya'da sel felaketi: 3 ölü
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Kolombiya'da sel felaketi: 3 ölü

15.11.2020 07:23 | Son Güncelleme: 15.11.2020 07:26
Kolombiya'da sel felaketi: 3 ölü

Kolombiya'nın orta kesiminde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 3 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.

Kolombiya'nın orta kesiminde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 3 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.

Yerel basında çıkan habere göre, yetkililer, Kolombiya'nın Antioquia eyaletine bağlı Dabeiba beldesinde şiddetli yağışlar nedeniyle şu ana kadar 3 kişinin öldüğünü, 16 kişinin de kayıp olduğunu belirtti.

Bölgede acil durum ilan edilirken kayıp kişileri arama kurtarma çalışmalarına başlandı.

Afet nedeniyle 500 ailenin tahliye edildiği bölgede, çok sayıda evin yanı sıra tarım alanları büyük zarar gördü.

Öte yandan şiddetli yağışlar nedeniyle ülkenin tarihi ve turistik şehirlerinden Cartagena'nın yüzde 70'i sular altında kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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