Kolombiya'da rüşvet suçlamasıyla ev hapsi cezasına çarptırılan eski devlet başkanı Uribe serbest...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kolombiya'da rüşvet suçlamasıyla ev hapsi cezasına çarptırılan eski devlet başkanı Uribe serbest...

11.10.2020 08:45 | Son Güncelleme: 11.10.2020 08:48
Kolombiya'da rüşvet suçlamasıyla ev hapsi cezasına çarptırılan eski devlet başkanı Uribe serbest...

Kolombiya'da rüşvet aldığı gerekçesiyle yürütülen soruşturma kapsamında ev hapsi cezasına çarptırılan eski Kolombiya Devlet Başkanı Alvaro Uribe serbest bırakıldı.

Kolombiya'da rüşvet aldığı gerekçesiyle yürütülen soruşturma kapsamında ev hapsi cezasına çarptırılan eski Kolombiya Devlet Başkanı Alvaro Uribe serbest bırakıldı.

Kolombiya basınındaki habere göre, Uribe'nin geçen ağustos ayında rüşvet ve yolsuzluk suçlamasıyla yargılandığı davada Yüksek Adalet Mahkemesince verilen ev hapsi kararı, Uribe'nin avukatlarının itirazı üzerine ceza yargılaması usullerine aykırı bulundu.

Hakim Clara Ximena Salcedo, konuya ilişkin açıklamasında, Uribe'nin avukatları tarafından yapılan itirazda "eski devlet başkanına anayasal olarak savunma hakkı tanınmaması, kendisi aleyhindeki iddiaların resmi olarak Uribe'ye bildirilmemesi ve duruşma olmaksızın verilen kararın 906 sayılı kanuna aykırı bulunduğunu belirtti.

Salcedo, bu durumu göz önünde bulundurarak, Uribe'nin oy birliğiyle serbest bırakılması yönünde karara varıldığını aktardı.

Yüksek Adalet Mahkemesi, geçen 5 Ağustos'ta, 2002-2010 döneminde devlet başkanlığı görevini yürüten ve halen senatör olan Uribe'nin, rüşvet ve yolsuzluk suçlamasıyla yargılandığı davada ev hapsine karar vermişti.

Bu kararla "ülke tarihinde ilk kez bir devlet adamı, yolsuzluk ve rüşvetten" suçlu bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Melania Ali Babacan Donald Trump Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Özgü Namal Fatma Girik Ata Demirer
Spor Falcao Vitor Hugo Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Ekim Hatay Milli İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kolombiya'da rüşvet suçlamasıyla ev hapsi cezasına çarptırılan eski devlet başkanı Uribe serbest... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.10.2020 08:51:04. #1.15#
title