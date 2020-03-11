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Koronavirüs, Güncel

Kolejden 'koronavirüs' nedeniyle online ders önlemi

Bahçeşehir Koleji, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan sağlık tedbirlerinin yanı sıra ilan edilebilecek olası bir tatile karşı da tedbir alarak online eğitime geçmek için tüm altyapı çalışmalarını tamamladı.

11.03.2020 14:12 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:12
Kolejden 'koronavirüs' nedeniyle online ders önlemi
Bahçeşehir Koleji, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan sağlık tedbirlerinin yanı sıra ilan edilebilecek olası bir tatile karşı da tedbir alarak online eğitime geçmek için tüm altyapı çalışmalarını tamamladı. Deneme dersi 15 Mart Pazar günü 8 ve 12. sınıf öğrencileri için canlı olarak gerçekleştirilecek.

Bahçeşehir Koleji, temizlik çalışmalarının yanı sıra öğrencilere ve tüm personele yönelik koronavirüs başta olmak üzere salgın hastalıkların önlenmesi için alınması gereken önlemler konusunda bilgilendirme çalışmaları da yapıldığını duyurdu. Konuyla ilgili konuşan Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, öğrencilerin bir arada bulunduğu ortamlarda hastalıkların çabuk yayıldığına dikkat çekti. Dağ "Türkiye genelinde 80 bini aşkın öğrencisi olan bir eğitim kurumu olarak her türlü olasılığa karşı tedbirlerimizi alıyoruz. Bazı ülkelerde uygulanan okulların tatil edilmesi uygulamasının ülkemizde de yaşanması durumuna karşı online derslerle öğrencilerimizin eğitimlerine kesintisiz devam etmeleri için de tüm altyapı çalışmalarımız tamam." dedi.

ONLİNE DERSLERE METODBOX ÜZERİNDEN ULAŞILACAK

Önceki yıllarda olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil edildiği günlerde online olarak derslere devam eden Bahçeşehir Koleji, Koronavirüs salgını nedeniyle ilan edilebilecek olası bir tatile karşı da tedbir aldı. Olası bir tatil durumunda tüm kademelerdeki tüm öğrencilerin dersleri online olarak takip etmelerinin mümkün olduğunu belirten Özlem Dağ, 15 Mart Pazar günü 8. ve 12. sınıf öğrencileri için online ders yayını yapacaklarını söyledi.

Canlı olarak yayınlanacak derslerde 8. sınıf öğrencileri "Elektrik Yükleri ve Elektriklenme Çeşitleri" konusunun işleneceği Fen Bilimleri, 12. sınıf öğrencileri ise "İntegralde Alan" konusunun işleneceği Matematik derslerine METODBOX platformu üzerinden katılacaklar. Bahçeşehir Koleji'nin uzaktan eğitim platformu olan Metodbox'ta öğrencinin tüm akademik gelişim süreci takip edildiğini belirtti. Bu doğrultuda Metodbox'ta ana başlıklar şöyle duyuruldu:

" Dersler Ekranı- Sınıf düzeyine göre öğrencinin sorumlu olduğu dersler ve bu derslerdeki başarı durumları, tüketim takvimi ile hangi konuların işlendiği ve işleneceği

·Konu Anlatım Videoları

Konu Tekrar Testleri

Sınav Soruları Çözüm VideolarıEtüt ve Ödev Tanımlama-Takip EkranlarıDeneme Sınav RaporlarıSınav Sonuç Raporu-Doğru/Yanlış/Net/SıralamaSınav Gelişim Raporu- Karşılaştırmalı Sınav Raporları ve Grafikler

Kullanım Raporları- öğrenci/öğretmen/yönetici kullanıcılarının Metodbox'ı kullanım süreleri ve hangi ekranları kullandıkları

ilkokul öğrencilerine özel içerik ve tasarım da bu yaş gruplarının 4 ihtiyacına cevap vermektedir. İlkokulda ilk defa "ders çalışma" kavramıyla tanışan çocuklar için,öğrenme stillerine uygun, farklı öğrenme ihtiyaçlarını karşılayacak, eksik öğrenmeleri tamamlayıcı, öğrendiklerini tekrar ile pekiştirmelerini sağlayacak, zengin içerikli yapay zeka tabanlı yeni nesil bir öğrenme yaklaşımı sunmaktadır.

Yetişkine ihtiyaç duymadan, zamandan ve mekandan bağımsız erişim imkanı ile eğlenceli içerikleriyle öğrenmeden keyif almayı sağlamaktadır. Anne-babalarda çocuklarının öğrenme sürecini ve performanslarını takip edebilmelerini sağlamaktadır. Akıllı İçerik Yönlendirme ve Etüt Sistemi ile öğrencilerin deneme sınav sonuçlarına göre kazanım bazlı eksiklikleri belirlenerek tamamlama çalışmaları planlanır. Bunun için öğrenci sınav raporunu görüntülediği ekrandan öncelikle yapamadığı soruların çözüm videolarını izler. İzlediği her videonun altında konunun kazanımına ait konu anlatım videosuna da yer alır. Konu anlatımını da izleyen öğrenci kazanımla ilişkili konu testine de aynı sayfa üzerinden ulaşabilir. Performans sisteminde Metodbox'ta öğrencilerin performansları renklerle gösteriliyor.Öğrencilerin sınav sonuçları ve belirlenmiş ders ortalamalarına göre performansları oluşur. Bir öğrencinin performansı sınava girdiğinde güncellenir.

Hedef Belirleme sürecinde ortaokul 7. - 8. sınıf ve lise 11. -12. sınıflarımızda öğrencilerimiz öncelikle hedeflerini belirler. Hedef belirleme ortaokul kademesinde 500 puan üzerinden bir puan hedefi koyarak, lise kademesinde ise bölüm ve üniversite tercihi olarak ilgili yılın ÖSYM taban puanlarına göre bir tercih listesi oluşturularak yapılır. Metodbox'taki performans raporlarına göre öğrenci hedefine uzaklığını/yakınlığını takip edebilir. Metodbox farklı sınıf seviyelerinde Mental UP-Kodris-English Central gibi uygulamalarla entegre çalışır"


- İstanbul
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Kaynak: DHA

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