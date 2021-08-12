Kolasinac'a Roma ve Milan da talip
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Kolasinac'a Roma ve Milan da talip

Kolasinac'a Roma ve Milan da talip
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Fenerbahçe ile adı anılan Arsenal'in Bosna Hersekli futbolcusu Sead Kolasinac'a İtalyan ekipleri Milan ve Roma talip oldu.

Fenerbahçe ile adı anılan Arsenal'in Bosna Hersekli futbolcusu Sead Kolasinac'a İtalyan ekipleri Milan ve Roma talip oldu.

Bir süredir adı Fenerbahçe ile anılan Arsenal'in Bosna Hersekli futbolcusu Sead Kolasinac'a İtalyan ekipleri Roma ve Milan talip oldu. İtalyan basınında yer alan habere göre bir süredir adı Fenerbahçe ile anılan 28 yaşındaki futbolcu için Roma ve Milan'ın devrede olduğu, Roma'nın yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun Kolasinac'ı özellikle rotasyon için kadrosuna katmak istediği belirtildi. Öte yandan İtalyan gazetelerinde yer alan haberde Kolasinac'ın Mesut Özil ile yakın arkadaş olmasından dolayı Fenerbahçe'nin bu transferde bir adım önde olduğu iddia edildi.

Arsenal ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan sol bek oyuncusu, Teknik Direktör Mikel Arteta tarafından bu sezon kadro yapılanmasında düşünülmüyor.

(Ozan Buğra Koşar/İHA)

Kolasinac'a Roma ve Milan da talip
Kolasinac'a Roma ve Milan da talip

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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