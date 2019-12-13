Kod yazan kızlara destek

13.12.2019 14:09 | Son Güncelleme: 13.12.2019 14:11

"Yılın Yıldızları" konseptiyle 12 Aralık Perşembe günü İstanbul'da, Point Hotel Barbaros'ta düzenlenen ödül töreninde sektör temsilcileri hazır bulundu. Türkiye'nin önde gelen bankaları, FinTek şirketleri ve startup'lar tarafından 72 başvuru yapıldı.

Bu yıl ikincisi düzenlenen ve 36 şirketin finale kaldığı yarışmada jüri son turda 68 ödüle aday, 50 projeyi değerlendirdi. Geçen yıldan farklı olarak ödüller sektöre ve şirket ölçeklerine göre sınıflandırıldı. Deyim yerindeyse kılın kırk yarıldığı değerlendirmede jüri, inovatif projeleri belirlerken disruptive (yıkıcı) etkisi bulunup bulunmadığına ve finansal hizmetlere erişimi kolaylaştırıcı katkısına odaklandı.

PSM AWARDS, diğer ödül programlarından farklı olarak bünyesinde bir de sosyal sorumluluk projesi barındırıyor. Geçen yıl ödül programının başvuru gelirleriyle Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı'nın "Yarını İnşa Et" eğitim programı desteklenmişti. Bu yılsa başvuru ücretleriyle KızCode sosyal girişimi desteklendi. KızCode, yazılım alanında gelişmeye istekli kızlara kodlama öğretiyor, pedagojik destek sağlayıp mentörler eşliğinde eğitimler vererek mesleki beceri kazandırıyor.

"İNOVASYONLA SIKI SIKIYA BİRLİKTELİK"

PSM AWARDS töreninde konuşan Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Dr. Soner Canko, ödüllerle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: "Yenilikçi ödeme teknolojilerinin gelişmesini hedef alan ürün ve hizmetleri destekleme motivasyonuyla yola çıkan PSM Ödülleri aynı zamanda bu alanda yapılan inovatif projelerin, iş modellerinin ve deneyimlerin paylaşılmasını da amaçlıyor. Bu yılki PSM Ödülleri'ne rekor sayıda başvuru geldiğini öğrenmek de ayrıca bir mutluluk kaynağı. Çünkü bu, sektörümüzün nasıl büyük bir hızla ve yenilikçi bakış açısıyla ilerlemeyi sürdürdüğünü gösteren önemli bir işaret anlamına geliyor. PSM Ödülleri'nin önümüzdeki yıllarda da sektörümüzün gelecekte vadettiklerine ve potansiyeline aynı heyecanla ışık tutmaya devam etmesini diliyorum."

DİJİTALLEŞEN YENİLENEN BİR DÜNYA

Bu yıl 10 kategoride düzenlenen yarışmada fark yaratan projeler de "PSM Özel Ödülü" ile taçlandırıldı. Yarışmanın altın sponsorluğunu üstlenen NCR Türkiye ve Büyüyen Pazarlar Başkan Yardımcısı Işıl Hasdemir, "En İnovatif Ürün" kategorisindeki ödülleri takdim etmeden önce şu konuşmayı yaptı: "NCR Türkiye olarak PSM AWARDS 2019'un ilk ve tek altın sponsoru olmaktan dolayı mutluyuz. Sektörümüzün gelişmesi ve büyümesi dolayısıyla Türkiye'nin büyümesi adına çalışmalarımızı tüm hızıyla devam ettiriyoruz. Dijitalleşen, yenilenen bir dünya düzeninde inovatif gelişmeler ve atılımlar oldukça önemli. Biz de bunun bir parçası olmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Ödül kazananları NCR Türkiye ve şahsım adına tebrik ederim. Gündem Medya Grubu ve PSM Dergisi yıllar önce dijital olarak başlayıp şu an yazılı yayınlarla da devam eden bir yayın grubu. Alanında çok önemli ve tecrübeli bir kadro ile basın hayatına devam ediyor. Sektöre yaptıkları katkıdan, sektöre yön veren adımlarından ve sektörü bilgilendiren haberlerinden dolayı kendilerini bir kez daha sizlerin huzurunda tebrik ederim. NCR Türkiye olarak, hem PSM AWARDS'a Altın sponsor olmaktan hem de PSM Dergisi ile birlikte işbirliği içinde olduğumuzdan dolayı mutluyuz. Bu anlamda doğru bir konumda da olduğumuzu düşünüyoruz. Umarız ki 2020 ve sonraki yıllarda sektörümüz adına güzel gelişmeler devam eder."

"HERKESİN KAZANDIĞI DÜNYALAR KURMAK MÜMKÜN"

KızCode sosyal girişimi kurucusu Müjde Esin, ödül töreninde yaptığı konuşmada, kız çocuklarını hayallerinin gerçekleşmesine katkı sunan PSM AWARDS katılımcılarına teşekkür ederek şunları söyledi: "Kız çocuklarına verdiğimiz eğitimlerle onların kendilerine güvenlerini artırarak hayallerini gerçekleştirebilmeleri için cesaret vermeyi amaçlıyoruz. Eleştirel düşünme, problem çözebilme, yaratıcı düşünme, takım çalışması yetkinliği gibi önemli beceriler kazanan kız öğrenciler, yaptıkları projelerle ulusal ve uluslararası ödüller aldı. PSM'nin düzenlediği bu yarışmanın alanında fark yarattığına inanıyorum. PSM AWARDS 2019'a ait başvuru ücretleri KızCode platformumuza bağışlandı. Bağışlar, Güneydoğu Anadolu'da ailelerini ikna ederek eğitim hayatına adım atmalarını sağladığımız kızların okul ihtiyaçlarında ve KızCode eğitimlerimizde kullanılacak. Kimsenin kaybetmediği, herkesin kazandığı bazı dünyalar vardır. İşte bu ödül töreninde hep beraber tam da bunu yaşadık."

FARK YARATAN SOSYAL GİRİŞİM

Özel ödül, "Fark Yaratan Sosyal Girişim" kategorisinde, teknoloji ve sporda kadının güçlendirilmesine yönelik sağladığı katkılar dolayısıyla Visa Türkiye'ye verildi. Bu özel ödülü Visa Güneydoğu Avrupa Pazarlama Başkanı Birim Gönülşen Özyürekli teslim aldı. Özyürekli, ödülle ilgili "PSM'den aldığımız bu ödül, teknoloji girişimcisi kadınların yatırımlardaki cinsiyet eşitsizliğinin giderilmesi ve kadının spor üzerinden güçlendirilmesiyle ilgili sarf ettiğimiz çabanın fark edildiğini göstermesi açısından çok değerli. PSM dergisinin teknolojide kadın istihdamının artmasına yönelik farkındalık yaratma çalışmalarını da son derece önemsiyoruz. Bizi ortak paydada buluşturan bu ödül, Visa olarak bu alanda daha güzel işler başarmamız için bir motivasyon kaynağı olacak" değerlendirmesini yaptı.

Her yıl sektörün zirvesindekileri bir araya getiren PSM AWARDS, önümüzdeki yıl da paydaşlar arasındaki ilişkileri geliştirmek, yeni işbirliği fırsatları yaratmak, yenilikçi ürünleri, çözümleri tanıtarak bugünün ve geleceğin stratejilerini şekillendirmek üzere farklı sektörlerin de katılımıyla büyük bir ekosistem oluşturmayı hedefliyor.

Kaynak: Bültenler