Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Güneş;" Üretenlerin kıymetinin bilinmesini temenni ediyoruz"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Güneş;" Üretenlerin kıymetinin bilinmesini temenni ediyoruz"

Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş, "Üreticimizin üretmiş olduğu patates fiyatları tarlada 40-50 kuruşa satılmaktadır.

Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Güneş;
11.08.2020 13:09 | Son Güncelleme: 11.08.2020 13:13

Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş, "Üreticimizin üretmiş olduğu patates fiyatları tarlada 40-50 kuruşa satılmaktadır. Buda maliyetlerin yarsını bile karşılamıyor. Bizden 40-50 kuruşa alınan patates marketlerde 1.50 TL-2.00 TL'ye satılmaktadır. Bizler elimizden geleni yaptık. Üretenlerin kıymetinin bilinmesini temenni ediyoruz" dedi.

Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş ve 15 ilçe Ziraat Odası Başkanının katılımı ile düzenlenen meclis toplantısında ay çekirdeği, sap ve saman, nohut ve patates fiyatları ile ilgili son durumu değerlendirilmesinde bulundu.

Güneş Çin'den getirilen ithal çekirdeğin, çerezlik ay çekirdeğinin gümrük vergisinin 750 Dolar gibi bir rakamdan 350 Dolar gibi bir rakama düştüğünü ve otomatik olarak yerli üreticiyi etkilediğini ifade etti. Güneş; " Ağustos ayının 5'inde Bakanlar Kurulu kararı ile ek kararname çıkmıştı. Bu karar direk Türkiye'de ki çerezlik ve yağlık ay çekirdeği üreten çiftçilerimizi ilgilendiriyor. Özellikle Kayseri'de Develi bölgemiz, Yahyalı, Yeşilhisar, Kocasinan, Bünyan ve Sarıoğlan ilçelerimizde üretilen çerezlik ay çekirdeğini ilgilendiriyor. Geçen yıl bu zamanlarda Ticaret ve Gümrük Bakanlığı bin 100 Dolar'dan Çin'den çekirdek getiriyordu, buna ilaveten 750 Dolar kadar vergi alıyordu. Çıkan kararnameye göre yüzde 27'lik vergi, yüzde 3'e düşürülmüş, buna ilaveten toplu konut fonuna 1240 Euro bir ilave vergi getirmişler. Bu kapsamda 240 Euro'yu hesaplarsak ve yüzde 3'lük vergiyi de hesaplarsak geçen yıl ki Çin'den getirilen ithal çekirdeğin, çerezlik ay çekirdeğinin gümrük vergisi 750 Dolar gibi bir rakamdan 350 Dolar gibi bir rakama düşüyor buda otomatik olarak yerli üreticiyi etkiliyor. Bunu öğrendik, bu şartlarda Çin'den gelen çekirdeğin karşısında yerli üreticimizin hiçbir şekilde rekabet edemeyeceğini, aynı fiyata satamayacağını tabi ki biz biliyoruz. Aynı kalitede üretiyoruz ama Çin'den gelen çekirdek vergisi dahil şuanda 10 bin 200 TL'ye mal olmaktadır. Bu durum geçen yıl 10 bin TL'ye sattığımız ay çekirdeği fiyatlarını 5 ila 7 bin TL arasında satılmasına sebebiyet verecektir. Pandemi döneminde devlet yetkililerimiz ve bizler çiftçilerimize sürekli hiç boş yer kalmasın bütün ürünlerden üretelim, ülkemiz açısında önemli olduğun belirtmiştik. Çiftçilerimizde bu çağrıya uyarak her türlü ürünü fazlası ile ekmiştir." İfadelerini kullandı

'Bizim endişemiz samanın ve sapın stokçuların eline geçmesidir'

Bu günlerde sap ve saman fiyatlarının çiftçilerin ve besicilerin maliyetini artıracağını söyleyen Güneş; "Bugünlerde artan sap ve saman fiyatlarının çiftçilerimizin ve besicilerimizin maliyetlerini artıracaktır. Bizim endişemiz samanın ve sapın stokçuların eline geçmesidir. Devlet yetkililerimizden saman ve sap stokçularına engel olunması. Bu yıl sap ve saman üretiminde hiçbir sıkıntı olmadığını biliyoruz." şeklinde konuştu

'Bizim talebimiz bu rakamların arasına kalitesine göre bir rakam daha konması gerekiyor'

Nohut fiyatlarının geçen yıla göre aynı seviyede olduğunu söyleyen Güneş;" Nohut fiyatlarının geçen yıl ki fiyatla aynı seviyede seyrettiğini görmekteyiz. TMO'nun kriterleri geçen yıla göre değişti, birinci kalite Nohut'u 2750 TL'ye almaktadır. Bizim talebimiz bu rakamların arasına kalitesine göre bir rakam daha konması gerektiğini düşünüyoruz. Bu şartlarda hiçbir çiftçimizin Nohut'u elenmeden alım kriterlerine uymuyor." dedi

"Üreticilerin üretmiş odluğu patates fiyatları 40-50 kuruş arasında değişiyor buda maliyetin yarsını bile karşılamıyor" diyen Güneş; "Üreticimizin üretmiş olduğu patates fiyatları tarlada 40-50 kuruşa satılmaktadır. Buda maliyetlerin yarsını bile karşılamıyor. Bizden 40-50 kuruşa alınan patates marketlerde 1.50 TL- 2.00 TL'ye satılmaktadır. Bizler elimizden geleni yaptık. Üretenlerin kıymetinin bilinmesini temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Cilt kanseri nedeniyle dışarı çıkamayan 8 yaşındaki çocuk için annesi yardım istiyor Güncel
Cilt kanseri nedeniyle dışarı çıkamayan 8 yaşındaki çocuk için annesi yardım istiyor
Maske yerine kadın iç çamaşırı takan ünlü iş insanı John McAfee gözaltına alındı Dünya
Maske yerine kadın iç çamaşırı takan ünlü iş insanı John McAfee gözaltına alındı
Toprağı kazan vatandaş, dünyanın en pahalı 'trüf' mantarını buldu Ekonomi
Toprağı kazan vatandaş, dünyanın en pahalı "trüf" mantarını buldu
Batman'da vaka sayısı korkutucu boyutlara ulaştı! Kentin yoğunluk haritası kırmızıya büründü Güncel
Batman'da vaka sayısı korkutucu boyutlara ulaştı! Kentin yoğunluk haritası kırmızıya büründü
Muhtarın oğlunun düğününde kadın erkek yarım saat boyunca silahlarını ateşledi 3. Sayfa
Muhtarın oğlunun düğününde kadın erkek yarım saat boyunca silahlarını ateşledi
Bomba iddia: Acun Ilıcalı, Netflix'e rakip olmak için platform kuruyor Magazin
Bomba iddia: Acun Ilıcalı, Netflix'e rakip olmak için platform kuruyor
Milli atlete sarkıntılık iddiasıyla çıkan çatışmada kan aktı: 1 ölü
Milli atlete sarkıntılık iddiasıyla çıkan çatışmada kan aktı: 1 ölü
Akdeniz'de sıcak saatler! Türk hücumbotu Kaş'a, Yunan hücumbotu Meis Adası'na yanaştı
Akdeniz'de sıcak saatler! Türk hücumbotu Kaş'a, Yunan hücumbotu Meis Adası'na yanaştı
Altın fiyatlarında keskin düşüş devam ediyor
Altın fiyatlarında keskin düşüş devam ediyor
Tedbirlerin hiçe sayıldığı Diyarbakır'da yoğun bakım üniteleri dolup taşıyor
Tedbirlerin hiçe sayıldığı Diyarbakır'da yoğun bakım üniteleri dolup taşıyor
İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Kavga ettiği kardeşini yaktı
İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Kavga ettiği kardeşini yaktı
Nihat Doğan, klibinin reklamı için yardım istediği Alp Kılınç'ın yaptığıyla öfkeden deliye döndü
Nihat Doğan, klibinin reklamı için yardım istediği Alp Kılınç'ın yaptığıyla öfkeden deliye döndü
Son Dakika: Rusya ilk koronavirüs aşısını onayladı! Putin'in kızı da aşıyı yaptırdı
Son Dakika: Rusya ilk koronavirüs aşısını onayladı! Putin'in kızı da aşıyı yaptırdı
Toshiba 35 yılın ardından laptop sektöründen tamamen çekildi
Toshiba 35 yılın ardından laptop sektöründen tamamen çekildi
Düğünde ilginç görüntüler! Damadın başında onlarca yumurta kırıldı, yanık yağ döküldü
Düğünde ilginç görüntüler! Damadın başında onlarca yumurta kırıldı, yanık yağ döküldü
Ömer Halisdemir'in kardeşi, Aamir Khan'a deri börk şapkası hediye etti
Ömer Halisdemir'in kardeşi, Aamir Khan'a deri börk şapkası hediye etti
Galatasaray, Fenerbahçe'yle sözleşmesi biten Mehmet Ekici'yle görüşüyor
Galatasaray, Fenerbahçe'yle sözleşmesi biten Mehmet Ekici'yle görüşüyor
Galatasaray Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu ve Omar Elabdellaoui'yi KAP'a bildirecek
Galatasaray Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu ve Omar Elabdellaoui'yi KAP'a bildirecek
Ebru Şallı, aşk dolu tatil pozlarına devam ediyor
Ebru Şallı, aşk dolu tatil pozlarına devam ediyor
Ayrıldıkları konuşulan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz, teknede sarmaş dolaş yakalandı
Ayrıldıkları konuşulan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz, teknede sarmaş dolaş yakalandı
Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman, mavi mayosuyla cesur pozlar verdi
Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman, mavi mayosuyla cesur pozlar verdi
Boşandıktan 20 gün sonra eski rol arkadaşıyla sevgili olan İsmail Hacıoğlu, eleştirilere cevap verdi
Boşandıktan 20 gün sonra eski rol arkadaşıyla sevgili olan İsmail Hacıoğlu, eleştirilere cevap verdi
Yasmin Erbil, kırmızı bikinili pozlarıyla nefes kesti
Yasmin Erbil, kırmızı bikinili pozlarıyla nefes kesti
Ali Babacan, IMF üzerinden kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi
Ali Babacan, IMF üzerinden kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi
Fransız ekibi Nantes, Gençlerbirliği'nden Berat Özdemir'i transfer etmek istiyor
Fransız ekibi Nantes, Gençlerbirliği'nden Berat Özdemir'i transfer etmek istiyor
İstanbul'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında ilk rapor çıktı
İstanbul'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında ilk rapor çıktı
Sevgilisini ve kendini benzin döküp yaktı! Kendisi hastanede, talihsiz kadın morgda
Sevgilisini ve kendini benzin döküp yaktı! Kendisi hastanede, talihsiz kadın morgda
Kadroda düşünülmeyen Emre Mor, Celta Vigo'nun kamp kadrosunda yer almadı
Kadroda düşünülmeyen Emre Mor, Celta Vigo'nun kamp kadrosunda yer almadı
Parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce'yle ilgili son anket sonucu netleşti! Oran çok bomba
Parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce'yle ilgili son anket sonucu netleşti! Oran çok bomba
Üsküdar'da Mimar Sinan'ın yaptığı camiye takılan klimalar tepkilerin ardından kaldırıldı
Üsküdar'da Mimar Sinan'ın yaptığı camiye takılan klimalar tepkilerin ardından kaldırıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Muharrem İnce Fahrettin Koca Ahmet Davutoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Beren Saat Ajda Pekkan Ufuk Bayraktar İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Okan Buruk Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Ertuğrul Sağlam
Daha Fazla Oruç Ağustos Akdeniz Ak Parti
Şu an buradasınız: Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Güneş;" Üretenlerin kıymetinin bilinmesini temenni ediyoruz" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.8.2020 13:14:14. #1.14#
title