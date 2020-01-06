Koçarlı Belediyesi WhatsApp ihbar hattı kurdu
Haberler » Güncel » Koçarlı Belediyesi WhatsApp ihbar hattı kurdu - Haber

Koçarlı Belediyesi WhatsApp ihbar hattı kurdu

Koçarlı Belediyesi tarafından vatandaşların öneri, şikayet ve taleplerini iletilebileceği WhatsApp ihbar hattı kuruldu.

06.01.2020 12:36 | Son Güncelleme: 06.01.2020 12:36
Koçarlı Belediyesi WhatsApp ihbar hattı kurdu

Belediyesi tarafından vatandaşların öneri, şikayet ve taleplerini iletilebileceği WhatsApp ihbar hattı kuruldu.

Belediye Başkanı , yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşların şikayet ve önerilerine önem verdiklerini, uygulama sayesinde vatandaşlara daha hızlı çözüm sunmayı amaçladıklarını belirtti.


WhatsApp uygulaması ile halkın istek, şikayet ve önerilerini 0 537 349 20 23 numaralı telefon hattına iletebileceğini kaydeden Kaplan, gelen mesajların, ilgili müdürlüklere iletilerek aynı hat üzerinden cevaplanarak gerekli çalışmaların başlatılacağını vurguladı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler