Koçarlı Belediyesi WhatsApp ihbar hattı kurdu

06.01.2020 12:36 | Son Güncelleme: 06.01.2020 12:36

Koçarlı Belediyesi tarafından vatandaşların öneri, şikayet ve taleplerini iletilebileceği WhatsApp ihbar hattı kuruldu.

Belediye Başkanı Nedim Kaplan, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşların şikayet ve önerilerine önem verdiklerini, uygulama sayesinde vatandaşlara daha hızlı çözüm sunmayı amaçladıklarını belirtti.



WhatsApp uygulaması ile halkın istek, şikayet ve önerilerini 0 537 349 20 23 numaralı telefon hattına iletebileceğini kaydeden Kaplan, gelen mesajların, ilgili müdürlüklere iletilerek aynı hat üzerinden cevaplanarak gerekli çalışmaların başlatılacağını vurguladı.

Kaynak: AA