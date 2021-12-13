Kocaeli Sanayi Odası 14. Sektörel Performans Değerlendirme Ödül Töreni

MARMARA, BALIKESİR (AA) - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) tarafından, Marmara Bölgesi'ndeki başarılı sanayi kuruluşlarının ödüllendirilmesi ve tanıtımlarına katkı sağlanması amacıyla bu yıl 14'üncüsü düzenlenen "Sektörel Performans Değerlendirme" organizasyonunda dereceye giren firmalar ödüllerini aldı.

Başiskele ilçesinde bir otelde düzenlenen ödül töreninde konuşan Vali Yardımcısı Abdul Rauf Ulusoy, Kocaeli'nin Türkiye'de yıldızı parlak, ihracatta ikinci sırada olan ve sanayi gelir düzeyi yüksek bir il olduğuna işaret etti.

Ulusoy, "İş insanlarına söyleyeceğim sadece şudur ki; Valilik olarak her zaman yanındayız ve destek olmaya devam ediyoruz. Bu güzel çalışmayı yapan başkanımız Ayhan Bey'e gerçekten teşekkür ediyoruz. İnşallah bundan sonra da devam edecektir. Sadece ödül alanlar değil almayanlar da bizim gözümüzde değerlidir. Kocaeli olarak büyük bir sanayi ailesiyiz. Onun için diğer arkadaşlarımızı da bir tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu da oda olarak daha önceleri gelir vergisi ve ihracat rekortmenlerini ödüllendirdiklerini anımsatarak bu organizasyonu biraz farklılaştırarak Sektörel Performans Ödül Organizasyonuna çevirdiklerini, bu ödüllerin de 14'üncüsünü verdiklerini aktardı.

Firmaları "verimlilik", "istihdam", "yenilikçilik ve markalaşma", "finansal sonuçlar", "dış ticaret", "çalışanların geliştirilmesi ve bilinçlendirilmesi", "topluma katkı ve çevre" olmak üzere 7 kategoride, "360 derece" değerlendirdiklerini dile getiren Zeytinoğlu, gelecek yıldan itibaren "karbon ölçümlerinin yaptırılması ve doğrulanması" başlığını da "topluma katkı ve çevre" kriterinde değerlendirmeyi planladıklarını kaydetti.

Zeytinoğlu, organizasyonun 2008 ve 2009 yıllarında sadece Kocaeli bölgesinde, 10 sektörde düzenlendiğini, 2010 yılı itibarıyla Doğu Marmara'ya, 2015 yılı itibarıyla de Marmara Bölgesi'ne açıldığını hatırlatarak ödül organizasyonunu ülke çapında düzenlemeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Programda, dereceye giren 24 firmanın temsilcilerine KOBİ ile Büyük Ölçekli Kuruluş Ödülü verildi. Bu yılki Büyük Ödül, KOBİ alanında Sistem Teknik Sanayi Fırınları AŞ'nin, Büyük Ölçekli Kuruluş alanında ise Nuh Çimento Sanayi AŞ'nin oldu.

AA / Tahir Turan Eroğlu - Ekonomi Haberleri

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