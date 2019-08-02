Kocaeli polisinden hırsızlık çetesine operasyon

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir iş yerinden 80 bin lira değerinde cep telefonu, dijital saat ve tablet çaldıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri 27 Haziran'da İzmit'teki bir iş yerinden 80 bin lira değerinde 20 cep telefonuyla birer tablet ve akıllı saat çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları ve MOBESE kayıtlarını inceleyen ekipler, olayda kullanılan çalıntı plaka takılı aracın şüphelilerden Ş.G'ye (32) ait olduğunu tespit etti.

İstanbul Küçükçekmece'de belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, hırsızlık zanlıları Ş.G, A.G. (29), M.B.K. (30) ve İ.Y'yi (29) gözaltına aldı.

Kocaeli, İstanbul ve Sakarya'da benzer olaylara karıştıkları belirlenen şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Çete üyelerinin kendi aralarında "Dayı" olarak hitap ettikleri firari elebaşı Ş.Ş'nin (24) yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Öte yandan şüphelilerin İzmit'te 80 bin liralık ürün çaldıkları hırsızlık anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kayıtlarda, gece saatlerinde Ömerağa Mahallesi Alemdar Caddesi'ndeki iş yerinin önüne gelen şüphelilerin, camlarını kırarak içeriye girdikleri iş yerinden 40 saniye içerisinde soygunu gerçekleştirdikleri görülüyor.

Kaynak: AA