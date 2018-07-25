Kocaeli Öfke Nöbeti Geçiren Genci Otobüs Şöförü Sakinleştirdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Park A.Ş. otobüsünde yolculuk sırasında bir anda öfke nöbeti geçirmeye başlayan otizmli genci otobüs şöförü Muhammet Yağcı otobüsten indirip yaklaşık 25 dakika yürütüp derin nefes aldırarak sakinleştirdi. Şöförün bu duyarlı davranışı otobüsteki yolcular tarafından alkışlanarak karşılandı.

Kandıra ilçesinden İzmit istikametine doğru yola çıkan 800 K numaralı otobüste annesi Songül Baştan ile birlikte yolculuk eden otizmli Berkay Baştan biranda kriz geçirmeye başladı. Durumu fark eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Park A.Ş'de görevli otobüs şoförü Muhammet Yağcı, otobüsü yol kenarına çektikten sonra 112 ekiplerini arayarak yardım istedi. Bu arada kriz geçiren Berkay Baştan'ı otobüsten indirerek derin nefes almasını sağladı. Sakinleşmesi yönünde telkinler yaparak yol kenarındaki mısır satıcılarından mısır alıp dikkatini dağıtarak sakinleştirmeye çalıştı. Yaklaşık 25 dakika boyunca Berkay'ı hareket ettiren ve sakinleştirmeyi başaran şöför otobüstekiler tarafından bu davranışı büyük beğeni topladı.

Olay yerine gelen ambulansla kontrol amaçlı otizmli genç Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada müdahale yapılan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kocaeli Otistik Çocuklar Derneği (Koç-Der) Başkanı İlkin Kılıçaslan, Ulaşım Park A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Yasin Özlü'ye şoför Muhammet Yağcı'nın yaptığı davranıştan dolayı teşekkürlerini iletti. Ardından otobüs şoförü Muhammet Yağcı'ya anne Songül Baştan ve Koç-Der yetkilileri duyarlı davranıştan ötürü plaket ve çiçek verdi.