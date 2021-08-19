Kocaeli'nin turizm filmi hazır
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Kocaeli'nin turizm filmi hazır

Kocaeli'nin turizm filmi hazır
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sinematograf ve Fotoğrafçı Halil Bekar, Kocaeli'nin doğa harikası köşelerinde çekimler gerçekleştirdi.

Sinematograf ve Fotoğrafçı Halil Bekar, Kocaeli'nin doğa harikası köşelerinde çekimler gerçekleştirdi. Bu köşeler arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye'ye kazandırdığı Sekapark, Ormanya gibi hizmetler bulunuyor.

Kocaeli'nin doğa harikası güzelliklerinin, Karadeniz sahillerinin, kanyonlarının, yaylalarının, gastronomi değerlerinin yer aldığı tüm çekimler, Halil Bekar ve ekibi tarafından kış, ilkbahar ve yaz aylarında çekilerek tamamlandı. Kocaeli'de yapılan kayak, dalga sörfü, sualtı dalışı, yamaç paraşütü, su kayağı, kaya tırmanışı gibi sporların da yer aldığı videoda aksiyon çekimleri drone ile gerçekleştirildi. Çekimler sırasında Kocaeli'nin tescillenen lezzetlerine de yer verildi. İzmit pişmaniyesi yapım aşaması ve taş fırınlarda pişen sıcak İzmit simidi çekimleri de gerçekleştirildi. Coğrafi işaret ile işaretlenen ürünler arasında yer alan bu lezzetlerin dışında bir diğer tescilli ürün, Kocaeli'nin el dokuma Hereke Halısı'nın da çekimleri yapıldı. Ayrıca videoda mancarlı pide ve Alaybey Köyü bölgesinde yaygın olan gözleme taşı gibi Kandıra'nın değerlerine de yer verildi.

Kocaeli'nin 12 ilçesinin karış karış görüntülendiği bu çekimlerde kış turizmi ile ön plana çıkan Kartepe, en iyi ekololik destinasyon Ormanya, mavi ve yeşil uyumu ile Başiskele, yaz turizmi ve mavi bayraklı plajları ile Kandıra, tescilli halısı ile Hereke, Sekaparkı ile İzmit ve bunların yanı sıra Çoban Mustafa Paşa Külliyesi, Saat Kulesi, ve Kasr-ı Humayun gibi kent için önemli bir çok tarihi değerin de çekimleri gerçekleştirildi.

İngilizce seslendirilen filmde, Türkçe altyazı bulunuyor. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Turizm ve Doğal Yaşam Alanları Şube Müdürlüğü ekiplerince mihmandarlık edilen çekimlerde, Kocaeli'nin tüm değerlerinin görücüye çıkması sağlandı. - KOCAELİ

Kocaeli'nin turizm filmi hazır
Kocaeli'nin turizm filmi hazır
Kocaeli'nin turizm filmi hazır
Kocaeli'nin turizm filmi hazır

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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