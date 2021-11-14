Kocaeli, koronavirüs vaka yoğunluğuna sahip 4'üncü il oldu - Haberler
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Kocaeli, koronavirüs vaka yoğunluğuna sahip 4'üncü il oldu

Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Haberler | Güncel
Kocaeli, koronavirüs vaka yoğunluğuna sahip 4'üncü il oldu

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı haftalık vaka haritasında Kocaeli, en fazla vaka yoğunluğuna sahip 4'üncü il oldu.

KOCAELİ (DHA) - SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı haftalık vaka haritasında Kocaeli, en fazla vaka yoğunluğuna sahip 4'üncü il oldu. Kentte 100 bin kişide 447,26 olan vaka sayısı 481,71'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı verilere göre Kocaeli, yurt genelinde en fazla koronavirüs vaka yoğunluğuna sahip 4'üncü il oldu. 100 binde 447,26 olan vaka sayısı, 30 Ekim-5 Kasım tarihleri arasında artarak 481,71'e çıktı. Kentte en az 2 doz aşı yaptıran kişi sayısı yüzde 76,8'e ulaşırken, vaka sayıları artmaya devam ediyor. Hayat Eve Sığar uygulamasında yer alan risk haritasında da başta kent merkezi olmak üzere birçok mahallenin kırmızı renge döndüğü görüldü. Kentteki hastanelerin Covid-19 polikliniklerinde de yoğunluk yaşanıyor.


Kocaeli, koronavirüs vaka yoğunluğuna sahip 4'üncü il oldu

Kocaeli, koronavirüs vaka yoğunluğuna sahip 4'üncü il oldu

Kocaeli, koronavirüs vaka yoğunluğuna sahip 4'üncü il oldu

Kocaeli, koronavirüs vaka yoğunluğuna sahip 4'üncü il oldu

Kocaeli, koronavirüs vaka yoğunluğuna sahip 4'üncü il oldu

Kocaeli, koronavirüs vaka yoğunluğuna sahip 4'üncü il oldu

Kocaeli, koronavirüs vaka yoğunluğuna sahip 4'üncü il oldu

Kocaeli, koronavirüs vaka yoğunluğuna sahip 4'üncü il oldu

Kocaeli, koronavirüs vaka yoğunluğuna sahip 4'üncü il oldu

Kocaeli, koronavirüs vaka yoğunluğuna sahip 4'üncü il oldu

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