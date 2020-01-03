Kocaeli'de yol kapatmak isteyen nakliyecilere polis müdahale etti
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Kocaeli'de yol kapatmak isteyen nakliyecilere polis müdahale etti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, taşımacılık sistemindeki bazı uygulamaları protesto etmek amacıyla eylem yapan nakliyecilerden 8'i gözaltına alındı.

03.01.2020 14:44 | Son Güncelleme: 03.01.2020 15:16
Kocaeli'de yol kapatmak isteyen nakliyecilere polis müdahale etti

'nin ilçesinde, taşımacılık sistemindeki bazı uygulamaları protesto etmek amacıyla eylem yapan nakliyecilerden 8'i gözaltına alındı.

Barış Mahallesi'ndeki kamyon ve tır parkında dün başlatılan eylemin ikinci gününde, Gebze Nakliyeciler ve Lojistikçiler Derneği Başkanı Bahattin Demircan basın açıklaması yaptı.

Daha sonra bir grup nakliyeci, D-100 kara yolunu trafiğe kapatmak istedi. Dağılmaları konusunda uyarılara rağmen yolu kapatmak isteyen kalabalığa müdahale etti. Kısa süren arbedede polis 8 eylemciyi gözaltına aldı.

Olay yerine TOMA sevk edilirken, çevik kuvvet ekipleri de tır ve kamyon parkı çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: AA
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