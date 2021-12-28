Kocaeli'de yağma ve gasp şüphelisi tutuklandı
AA / İbrahim Aktaş - Haberler | Güncel
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yağma ve gasp yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yağma ve gasp yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede yağma ve gasp yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Yapılan çalışmanın ardından ekipler, şüpheli S.D'yi gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
AA / İbrahim Aktaş - Son Dakika Haberleri
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