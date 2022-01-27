Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan şüphelilerden 5'i tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan şüphelilerden 5'i tutuklandı

AA, İbrahim Aktaş - Güncel
 - Güncelleme:
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan şüphelilerden 5'i tutuklandı

Kocaeli'de uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün İzmit ve Gebze ilçelerindeki 3 olayda 31,6 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 120 lira ele geçirildi.

Operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Haklarında işlem yapılan 4 şüpheli serbest bırakıldı.

"Uyuşturucu madde imal ve ticareti" iddiasıyla adliyeye sevk edilen A.E, H.A, R.A, Y.P. ve B.A. ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

AA / İbrahim Aktaş - Güncel

sentetik uyuşturucu, Uyuşturucu, Kocaeli, Gebze, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title