Kocaeli'de Şehir Hastanesi Tramvay Hattı'nı bakanlık yapacak
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Şehir Hastanesi, Kocaeli, Güncel

Kocaeli'de Şehir Hastanesi Tramvay Hattı'nı bakanlık yapacak

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın daha önce açıkladığı Şehir Hastanesi Tramvay Hattı'nın bakanlığa devrinin ilk aşaması gerçekleştirildi.

02.04.2020 10:24 | Son Güncelleme: 02.04.2020 10:24
Kocaeli'de Şehir Hastanesi Tramvay Hattı'nı bakanlık yapacak

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın daha önce açıkladığı Şehir Hastanesi Tramvay Hattı'nın bakanlığa devrinin ilk aşaması gerçekleştirildi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yapılması öngörülen Şehir Hastanesi Tramvay Hattı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yapılacak. Hattın yaklaşık maliyeti 300 milyon Türk Lirası olarak öngörülüyor.

"DEVİR KONUSUNDAKİ EN ÖNEMLİ KISMI HALLETTİK"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın yaptığı kısa açıklamada, "Şehir Hastanesi Tramvay Hattı'nın bakanlığımıza devir konusundaki en önemli kısmı hallettik. Bu devir işlemi henüz bitmedi. Meclis kararı vb. gibi işlemleriniz var. Ama büyük bir kısmı önemli kısmı halledilmiş oldu. Bu konu da bize yardımcı olan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Ulaştırma Bakanlığımıza ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 2340

Ekli "Şehir içi Raylı Ulaşım Sistemleri, Metrolar ve Bunlarla İlgili Tesislerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Üstlenilmesi, Devralınması ve Tamamlanmasını Müteakip Devri ile İlgili Şartların Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar"ın yürürlüğe konulmasına, 655 sayılı Ulaştırma ve Altyapı Alanına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 15 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

ŞEHİR İÇİ RAYLI ULAŞIM SİSTEMLERİ, METROLAR VE BUNLARLA İLGİLİ TESİSLERİN ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞINCA ÜSTLENİLMESİ, DEVRALINMASI VE TAMAMLANMASINI MÜTEAKİP DEVRİ İLE İLGİLİ ŞARTLARIN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR

MADDE 1- 25/10/2010 tarihli ve 2010/1115 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Şehir içi Raylı Ulaşım Sistemleri, Metrolar ve Bunlarla İlgili Tesislerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Üstlenilmesi, Devralınması ve Tamamlanmasını Müteakip Devri ile İlgili Şartların Belirlenmesine İlişkin Kararın ek 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

"h) Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait projeler:?1) Şehir Hastanesi Tramvay Hattı."

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Kaynak: Bültenler

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