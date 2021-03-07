Kocaeli'de kentin yüksek kesimleri kar ile kaplandı
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Kocaeli'de kentin yüksek kesimleri kar ile kaplandı

07.03.2021 12:41 | Son Güncelleme: 07.03.2021 12:45
Kocaeli'de kentin yüksek kesimleri kar ile kaplandı

Kocaeli'nin yüksek kesimleri, dün gece başlayan kar yağışı sonrasında yeniden beyaz örtü ile kaplandı.

Kocaeli'nin yüksek kesimleri, dün gece başlayan kar yağışı sonrasında yeniden beyaz örtü ile kaplandı.

Kocaeli'de dün akşam saatlerine aniden düşen hava sıcaklığı sonrasında kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Zaman zaman etkisini arttıran kar yağışı sonrasında kentin yüksek kesimleri beyaz örtü ile kaplandı. Yer yer 10 santimetrenin üzerine çıkan kar kalınlığı sonrasında ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yol açma ve tuzlama çalışmaları yaparak ulaşımın aksamasını önledi.

Öte yandan, Kocaeli'nin kayak merkezi olan Kartepe'de ise kar kalınlığı son yağışla birlikte 60 santimetreye ulaştı. - KOCAELİ

Kocaeli'de kentin yüksek kesimleri kar ile kaplandı
Kocaeli'de kentin yüksek kesimleri kar ile kaplandı
Kocaeli'de kentin yüksek kesimleri kar ile kaplandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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