Kocaeli'de kamyonette 139 kilo 350 gram eroin ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı
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Kocaeli'de kamyonette 139 kilo 350 gram eroin ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'de kamyonette 139 kilo 350 gram eroin ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu - Haberler | Güncel

Kocaeli'de kamyonette 139 kilo 350 gram eroin ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli çıkarıldıkları adliyede tutuklandı.

Kocaeli'de kamyonette 139 kilo 350 gram eroin ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli çıkarıldıkları adliyede tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Körfez Adliyesi'ne götürülen şüpheliler, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 3 Mayıs'ta durdurulan bir kamyonette, narkotik dedektör köpeği "Alfa"nın tepki vermesi üzerine tavan kısmına gizlenmiş 275 paket halinde 139 kilo 350 gram eroin bulunmuştu. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu

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