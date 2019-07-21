Kocaeli'de bıçakla yaralama

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tartıştığı kız kardeşini bıçakla yaraladığı iddia edilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Paşa Mahallesi'nde S.O. ve İ.O. kardeşler arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu ağabey İ.O, kız kardeşi S.O'yu bıçakladı.

Bacağından yaralanan S.O'ye, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapıldı.

Hastaneye gitmeyi kabul etmeyen S.O, ağabeyinden de şikayetçi olmadığını belirtti.

Polis ekipleri, şüpheli İ.O'yu yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA