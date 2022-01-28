Kocaeli'de bariyere çarpan kamyonetin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu
AA, Esmer Geçal - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bariyerlere çarpan jeneratör yüklü kamyonetin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.
GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bariyerlere çarpan jeneratör yüklü kamyonetin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.
Köşklüçeşme Mahallesi D-100 kara yolu İstanbul istikametinde A.A. idaresindeki 34 BJS 153 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sürücü, kazadan yara almadan kurtulurken aracın yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.
AA / Esmer Geçal - Güncel