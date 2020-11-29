Kocaeli'de 81 ton mama şehrin belli noktalarına dağıtıldı
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Kocaeli'de 81 ton mama şehrin belli noktalarına dağıtıldı

29.11.2020 13:05 | Son Güncelleme: 29.11.2020 13:08
Kocaeli'de 81 ton mama şehrin belli noktalarına dağıtıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, pandemi dönemi dahil 11 aylık sürede 81 ton mama dağıtıldığını belirterek sokak hayvanlarının yaşamlarına değer katılmasını vurguladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, pandemi dönemi dahil 11 aylık sürede 81 ton mama dağıtıldığını belirterek sokak hayvanlarının yaşamlarına değer katılmasını vurguladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, 1 kap su 1 kap mama vererek sokak hayvanlarının yaşamlarına değer katılmasına vurgu yaptı. Bakımevi, sahiplendirme, kısırlaştırma ve rehabilitasyon hizmeti verdiklerini dile getiren Büyükakın, "Pandemi dönemi başta olmak üzere sokak hayvanlarının aç kalmaması için 11 aylık dönemde 81 ton mamayı şehrin belli noktalarına dağıttık. Yaşam hakkı kutsaldır. Büyükşehir Belediyesi olarak bu anlayışla çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Petshoplardan satın alınıp sonra sokağa atılan hayvanlar için çok üzülüyorum diyen Büyükakın, "Vatandaşlarımız petshoplardan kedi ve köpek gibi hayvan almasınlar, barınaklarımızdan sahiplensinler. Barınaklarımızda, kendilerini sahiplenecek aileleri bekleyen güzel dostlarımızın varlığını tüm hemşerilerimizin bilmesini istiyorum. Yüzlerce yıldır bizimle bu yaşamı paylaşan kadim dostlarımızı aç ve susuz bırakamayız. Bu konuda tüm hemşerilerimizin elinden geleni yapmasını da istiyorum" diye konuştu.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yaralı hayvanların tedavileriyle yakından ilgilendiğini, eğer terk edildikleri için psikolojik travma yaşıyorlarsa buna dönük çözüm ürettiklerini de belirten Büyükakın, "Bunun yanı sıra veteriner hekimlerimiz, bu yıl içerisinde 4 bin 268 kısırlaştırma operasyonu gerçekleştirdi. Sokak hayvanları için yoğun mesai harcayan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Kocaeli'de 81 ton mama şehrin belli noktalarına dağıtıldı
Kocaeli'de 81 ton mama şehrin belli noktalarına dağıtıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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