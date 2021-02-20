3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı
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3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı

20.02.2021 02:57 | Son Güncelleme: 20.02.2021 03:27

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde iki otomobil ile işçi servisinin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde iki otomobil ile işçi servisinin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-130 kara yolunda Yalova yönünde giden Polat Ş. idaresindeki 41 AAF 812 plakalı otomobil, Yeniköy sapağı mevkisinde bariyerlere çarparak devrildi.

Kazanın ardından, aynı yönde giden Z.A. idaresindeki 41 H 8132 plakalı otomobil ile M.U. idaresindeki 41 P 0230 plakalı işçi servisi de çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Polat Ş. ile hafif yaralanan diğer otomobildeki bir kişi, 112 Acil Servis ekibinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Yalova istikametinde bir süre trafiğe kapanan kara yolunda araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı
3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı
3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı
3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Dinçer Akçaharman

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