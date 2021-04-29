Kocaeli'de 124 bin adet makaron ele geçirildi

Kocaeli'de kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 10 iş yerinde yapılan aramada 124 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Kocaeli'de kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 10 iş yerinde yapılan aramada 124 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçakçılığın men ve takibine yönelik olarak kent genelindeki iş yerlerinde denetim yaptı.

Aramalarda 10 iş yerinde 15 bin 200'ü içi kıyılmış tütün dolu toplam 124 bin adet bandrolsüz makaron bulundu.

7 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay