Kocaali'de Başbuğ Alparslan Türkeş Parkı açıldı
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Kocaali'de Başbuğ Alparslan Türkeş Parkı açıldı

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde Başbuğ Alparslan Türkeş Parkı hizmete girdi.

Kocaali'de Başbuğ Alparslan Türkeş Parkı açıldı
06.08.2020 09:09 | Son Güncelleme: 06.08.2020 09:09

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde Başbuğ Alparslan Türkeş Parkı hizmete girdi.

Yeni Mahalle bölgesinde Kocaali ve Körfez belediyelerince yapımı tamamlanan parkın açılışında konuşan MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammet Levent Bülbül, parkın ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Parkın, Türkeş'in fikrinin, bu memleket için ortaya koyduğu değerlerin anlaşılmasına hizmet etmesi temennisinde bulunan Bülbül, "Vatandaşımızı, insanlarımızı Türk milletini sokaklarda ıspanak fiyatına satılan demokrasiye değil, hak yoluna, hakikat yoluna, Allah yoluna davet eden Başbuğ Alparslan Türkeş'in, yetiştirdiği evlatlar olarak bizler de memleketin milletin selameti için önce ülkem ve milletim diyerek, sonra partimiz ve biz diyerek bu anlayışla yolumuza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bülbül, şahsi bütün menfaatleri bir tarafa bırakıp, memleket, millet menfaatleri doğrultusunda hareket eden, fedakarlıkla bu yolda yürüyen nesillerin olması için dua etti.

Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar da 6 bin metrekarelik alan üzerinde inşa edilen parkın içerisinde, futbol sahası, spor alanları, millet bahçesi ve sosyal donatı alanlarının olduğunu söyledi.

Projede emeği geçenlere teşekkürlerini ileten Acar, tesislerin ilçeye hayırlar getirmesi dileğinde bulundu.

Açılış törenine Kocaali Kaymakamı Emre Nebioğlu, MHP İl Başkanı Ahmet Ziya Akar, Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı, Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Bayraktar, AK Parti Sakarya İl Başkan Yardımcısı Ekrem Duran, Sakarya Ülkü Ocakları Başkanı Soyhan Sofuoğlu, MHP İl Kadın Kolları Başkanı Elif Saral Uzun, AK Parti ve MHP ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarıyla oda başkanlarının yanı sıra, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA

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