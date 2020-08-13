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Koç Holding'den ilk yarıda 4,4 milyar lira konsolide net kar

Koç Holding, yılın ilk yarısında 4,4 milyar lira konsolide net kar elde etti.

Koç Holding'den ilk yarıda 4,4 milyar lira konsolide net kar
13.08.2020 19:21 | Son Güncelleme: 13.08.2020 19:21

Koç Holding, yılın ilk yarısında 4,4 milyar lira konsolide net kar elde etti.

Koç Holding'den yapılan açıklamada, holdingin, yılın ilk yarısında konsolide bazda toplam 74 milyar TL gelir elde ederken, 4,4 milyar TL ana ortaklık payı net dönem karına ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, yılın ilk yarısındaki finansal sonuçlara ilişkin görüşlerine yer verilen Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, küresel koronavirüs salgınının etkilerinin devam ettiği yılın ilk yarısında tüm gayretleriyle değer sağlamayı sürdürdüklerini vurguladı.

Yılın ikinci çeyreğinde ekonomik açıdan hem keskin bir duraklamayı hem de hızlı bir toparlanmayı gözlemlediklerini aktaran Çakıroğlu, şu açıklamalarda bulundu:

"Disiplinli yönetim anlayışımız, sağlam bilançomuz, dengeli portföy yapımız, 2016 yılında başlattığımız dijital dönüşüm programı çerçevesinde elde ettiğimiz dijital yetkinliklerimiz, çevik yönetimimiz, kuvvetli bayi teşkilatımız ve etkin tedarik zincirimiz sayesinde pandeminin menfi ekonomik etkilerini azaltabildik. Ülkemiz ekonomisi, canlanan tüketici talebi neticesinde ana ihracat pazarlarımıza göre daha hızlı bir iyileşme gösterdi. Olumlu faiz ortamı ve ertelenen tüketim talebinin ikinci çeyreğe yansıması neticesinde, beyaz eşya ve otomotiv sektörlerinde hızlı bir toparlanma yaşadık."

Çakıroğlu, bu sürecin kesintiye uğramadan devam etmesi ve salgında ikinci dalganın yaşanmaması halinde, yılın ikinci yarısında büyümenin sürmesini beklediklerini vurguladı.

Levent Çakıroğlu, Türkiye'nin pandemi dönemini olabildiğince hasarsız atlatması ve akabinde ekonomik büyümesini sürdürmesi için üzerlerine düşen sorumluluğun bilinciyle çalıştıklarını bildirdi.

"Çalışanlarımızın istihdam ve gelir kaybına uğramasını engelledik"

Koç Holding Üst Yöneticisi Çakıroğlu, topluluk şirketlerinin, salgının etkilerini sınırlandırmak amacıyla hızlı bir şekilde gerekli önlemleri hayata geçirdiğini belirterek, salgının ilk günlerinde aldıkları karar doğrultusunda, çalışanların istihdam ve gelir kaybına uğramamasını sağladıklarını anlattı.

Yeni çalışma modellerine hızlıca adapte oldukları bu süreç sonrasında da Koç Topluluğu'nda en az haftada bir gün uzaktan çalışmayı kalıcı hale getirdiklerini kaydeden Çakıroğlu, Arçelik, Ford Otosan, Tofaş ve TürkTraktör'ün girişimleriyle başlattıkları vantilator, entübasyon kabini, siperlikli maske üretimine ihtiyaçlar kapsamında devam ettiklerini bildirdi.

Yerli solunum cihazlarının üretimine değinen Çakıroğlu, şu bilgileri verdi:

"Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, Sağlık Bakanlığı liderliğinde Biosys tarafından geliştirilen, seri üretimi Aselsan ve Baykar iş birliğiyle Arçelik tarafından yapılan yerli mekanik ventilatörlerin 5 bin adedinin üretimini tamamladık. Ülkemizin ihtiyacının karşılanmasının yanında 5 bin adet cihazın 2 bin 607 adedi, Afganistan, Azerbaycan, Bangladeş, Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya, Çad, Dağıstan, Ekvator, Kazakistan, Kırgızistan, Kolombiya, Libya, Nijer, Nijerya, Özbekistan, Romanya, Somali ve Suriye'ye ihraç edildi."

"Tüketimdeki canlanma, beyaz eşya ve otomotiv sektörlerini olumlu etkiledi"

Koç Holding CEO'su Çakıroğlu, salgın nedeniyle zayıflayan iç talebin normalleşme sürecinin başlamasıyla hızla toparlandığına ve faizlerin önemli ölçüde gerilemesiyle birlikte bunun beyaz eşya ile otomotiv sektörlerine olumlu yansıdığına dikkati çekti.

Arçelik'in bu dönemde etkin çoklu kanal stratejisi ve çevik üretim modeli neticesinde artırmayı başardığı yurt içi satışlarının, ihracat hacmindeki daralmadan ve üretim yaptığı diğer ülkelerdeki duraklamalardan yaşanan kayıpları sınırladığını anlatan Çakıroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Otomotiv sektörüne baktığımızda, pandemi sürecinde elektronik ticaretin hız kazanmasıyla birlikte yurt içi ticari araç pazarında oluşan güçlü talep ve ihracat pazarlarındaki hızlı toparlanma, Ford Otosan'ın performansına olumlu yansıdı. Pandemi sürecini başarılı şekilde yöneten ve 2020'de 150 milyon avroluk yatırım planlayan Tofaş da toplum ve müşterilerinin sağlığına yönelik pek çok projeyi devreye aldı; aynı zamanda başarılı faaliyet sonuçları elde etti. Fiat markası yılın ilk yarısını lider olarak tamamlarken, Tofaş'ın geliştirdiği Fiat Egea yine Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobili oldu."

Çakıroğlu, Otokar'ın modern toplu taşıma araçlarıyla ihracatını artırmayı sürdürdüğünü, 2020'nin en büyük ihracat anlaşmalarından birini Gürcistan ile yaptığını bildirdi.

"Yapı Kredi ekonomiyi desteklemeyi sürdürdü"

Levent Çakıroğlu, Tüpraş'ın salgın döneminde de ülkenin enerji ihtiyacını başarıyla karşılamaya devam ettiğini, Aygaz'ın evlere ulaştırdığı kesintisiz hizmetin tüplü gaz satışlarına olumlu yansıdığını aktardı.

Yapı Kredi'nin, salgının olumsuz etkilerini azaltmak için gerek bireysel gerekse de ticari krediler aracılığıyla ekonomiyi desteklemeyi sürdürdüğünü kaydeden Çakıroğlu, şu bilgileri verdi:

"Banka yılın ilk yarısında nakdi ve gayrinakdi kredilerini yüzde 9 artırarak Türkiye ekonomisine sağladığı kaynağı 349 milyar lira seviyesine çıkardı. KGF destekli kredilerin pazarı canlandırmasıyla, Yapı Kredi ilk yarıda güçlü bir performans gösterdi. Nakdi kredi hacmini yılbaşından bu yana yüzde 11 artışla 254,7 milyar liraya çıkaran Yapı Kredi'nin özel bankalar arasındaki toplam kredi pazar payı yüzde 16 oldu."

"Tarım sektörüne güçlü destek veriyoruz"

Koç Holding Üst Yöneticisi Levent Çakıroğlu, salgın sürecinde tarım sektörünün stratejik öneminin bir kez daha anlaşıldığına dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"TürkTraktör, salgın döneminde verilen araya rağmen üretimini geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 23 oranında artırdı. TürkTraktör'ün ilk 6 aylık rakamlara göre, ülkemizin toplam traktör üretiminin yüzde 71'ini tek başına gerçekleştirmesi, tarım sektörüne verdiğimiz güçlü desteğin de bir göstergesidir. Son yıllarda dijital tarım, kalite ve verimlilik gibi konulara odaklanan Tat Gıda, dünya standartlarındaki üretim altyapısıyla artan müşteri talebini başarıyla karşılayarak, faaliyet gösterdiği alanlarda öncü çalışmalarına devam ediyor."

Koç Topluluğu'nda 2016'dan bu yana sürdürülen Dijital Dönüşüm Programı'nın faydalarını pandemi döneminde somut bir şekilde gördüklerini belirten Çakıroğlu, "Çok önem verdiğimiz bu kültürel dönüşüm yolculuğuyla edindiğimiz yeni kabiliyetler, pandemi döneminde işlerimizi yönetirken bize güç ve çeviklik sağladı." açıklamasında bulundu.

Çakıroğlu, "Şirketlerimizin karantinanın ilk dönemlerinde kaynaklarını sağlık ekipmanı üretiminde kullanmaları, başta üretim olmak üzere tüm operasyonların pandemi şartlarında hızlı şekilde yeniden devreye alınması, bazılarının hiç kesintiye uğramadan sürdürülmesi, bu dönemin ihtiyaçlarına uygun yeni ürün ve çözümlerin hızla hayata geçirilmesi; söz konusu dönüşümün neticeleri oldu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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