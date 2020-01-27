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Kobe Bryant hayatını kaybetti

Dünya basketbol tarihinin en iyileri arasında gösterilen ABD'li Kobe Bryant, helikopter kazasında hayatını kaybetti.

27.01.2020 08:40 | Son Güncelleme: 27.01.2020 08:40
Kobe Bryant hayatını kaybetti

Dünya tarihinin en iyileri arasında gösterilen ABD'li , helikopter kazasında hayatını kaybetti.

TMZ'ye göre bu sabah, 'nin Kaliforniya eyaletinde yer alan Calabasas şehrinde bir helikopter kazası meydana geldi.  Sikorsky S-76 türü helikopterde bulunan 5 kişinin de hayatını kaybettiği ifade edildi. Yetkililer, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını vurgularken uçağın düştüğü bölgede herhangi bir ev olmadığını ve karayolunun da etkilenmediğini aktardı.


Kaynak: DHA
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