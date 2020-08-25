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Klimasan 'TSE Covid 19 Güvenli Üretim Belgesi' aldı

Türkiye'nin ilk ticari soğutucu üreticisi Klimasan A.Ş., hem ticari soğutucu hem de derin dondurucu alanında sektöründe Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen ve uluslararası geçerliliğe sahip "Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi" alan ilk şirket oldu.

Klimasan 'TSE Covid 19 Güvenli Üretim Belgesi' aldı
25.08.2020 12:24 | Son Güncelleme: 25.08.2020 12:27

Türkiye'nin ilk ticari soğutucu üreticisi Klimasan A.Ş., hem ticari soğutucu hem de derin dondurucu alanında sektöründe Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen ve uluslararası geçerliliğe sahip "Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi" alan ilk şirket oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Klimasan A.Ş., korona virüs (Covid-19) salgını sürecinin en başından itibaren Manisa Organize Sanayi Bölgesinde kurulu fabrikasında güvenli üretim uygulamaları ve düzenlemelerini hayata geçirdi. Enfeksiyon önleme ve kontrol prosedürlerini eksiksiz yerine getiren şirket, tedarik zincirindeki akışını başarıyla sürdürdü. Klimasan, aldığı tedbirler ve başarılı uygulamalarıyla üretime ara vermeden yurtiçi ve yurt dışında dünya markası olan müşterilerine taahhütlerini yerine getirmeye devam ediyor.

14 Ağustos 2020 tarihlerinde TSE tarafından gerçekleştirilen denetimler kapsamında; üretim alanları, personel servisleri, pandemi eğitimleri, atık yönetimi, ofislerin uygunluğu, hijyen teçhizatları, yemekhane, dinlenme alanları, tuvaletlerin sterilizasyonu ve hizmet tedarikçilerinin kontrolleri gibi birçok detay yer aldı. Şirket, 'Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi' için tüm yeterlilik kriterlerini başarıyla yerine getirdi. Böylece pandeminin Çin'de tehlikesini arttırdığı 28 Ocak tarihinden itibaren hayata geçirdiği önlemler, çalışanları için her alanda aldığı üst düzey hijyen tedbirleri ve tüm paydaşlarının sağlığını gözeten uygulamalarıyla Klimasan hem ticari soğutucu hem derin dondurucu alanında sektöründe Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi alan ilk firma oldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Europe Middle East Africa (EMEA) Operasyonlar Üst Direktörü Alper Erol, "Klimasan Kriz Yönetimi Ekibi olarak öngördüğümüz tüm risk tedbirleri sonucu T.C. Sağlık Bakanlığının yönergeleri doğrultusunda şirketimizde önlemler aldık.Sistem için gerekli dokümantasyon yapısını ve aksiyon planlarını işyeri hekimimiz ve İSG ekibinin koordinasyonuyla hızlı bir şekilde oluşturduk. Sürekli eğitimlerle çalışanların hem iş hem de özel hayatlarında virüse karşı alınacak tedbirlerle ilgili farkındalıklarını artırdık. Üretim alanlarının, ofislerin, personel soyunma odaları ile yemekhane ve sosyal alanların uygunluğunu temin ettik. Personel servisleri dahil tüm dış hizmet tedarikçilerinin kontrolleri gibi çeşitli alanlarda aldığımız tedbir ve uygulamalarla TSE'nin denetiminden başarıyla geçtik. Devam eden süreçte sürekli iyileştirme ilkemizle hiçbir ihmale izin vermeden, güvenilir, hijyenik bir ortamda üretim yapmaya ve ihracattaki stratejik payımızla ülkemize katkı sağlamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Erol, konuşmasının sonunda denetim öncesinde ve sonrasında tüm çalışmalara hassasiyetle yaklaşarak uygulamalara destek veren mesai arkadaşlarına teşekkür etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

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