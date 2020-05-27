KKTC'nin yerli otomobil fabrikasına Assan Panel ürünleri Assan Panel ürünleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilk yerli otomobili Günsel'in fabrikasında kullanıldı.

Assan Panel ürünleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilk yerli otomobili Günsel'in fabrikasında kullanıldı.

Assan Panel'in açıklamasına göre, Kibar Grubu çatısında faaliyet gösteren şirket, büyük ölçekli uluslararası inşaat ve yapı projelerine devam ediyor.

Ürün gamında bulunan ısı yalıtım panelleri, güneş panellerine uyumlu solar kepli panel ve polikarbonat ışıklıklarla sürdürülebilir bina çözümleri üreten Assan Panel, geleceğin araçları olarak tanımlanan elektrikli otomobillerin üretileceği Günsel Fabrikası'nın çözüm ortağı oldu. KKTC'de üretilecek ilk yerli otomobil Günsel'in fabrika yapımında Assan Panel'in ürünleri kullanıldı.

KKTC'de üretilecek ilk yerli otomobilin fabrikası olan Günsel üretim tesisi Yakın Doğu Üniversitesi'nde yer alan 15 bini kapalı olmak üzere toplam 20 bin metrekarelik alana kuruldu.

Günsel'in çatı kaplama malzemesi olarak tercih edilen taşyünü dolgulu, yangın dayanımlı paneller Assan Panel'in Balıkesir Tesisi'nde üretildi.

Kaynak: AA