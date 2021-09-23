KKTC ile Kıbrıs Rum kesimi arası geçişlerde çift aşılılardan Kovid-19 testi istenmeyecek - Haberler
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KKTC ile Kıbrıs Rum kesimi arası geçişlerde çift aşılılardan Kovid-19 testi istenmeyecek

AA / Muhammet İkbal Arslan - Haberler | Güncel
KKTC ile Kıbrıs Rum kesimi arası geçişlerde çift aşılılardan Kovid-19 testi istenmeyecek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile Güney Kıbrıs Rum kesimi arasındaki geçişlerde, 27 Eylül Pazartesi günü itibariyle tam aşılı (çift aşılı) kişilerden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi istenmeyecek.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile Güney Kıbrıs Rum kesimi arasındaki geçişlerde, 27 Eylül Pazartesi günü itibariyle tam aşılı (çift aşılı) kişilerden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi istenmeyecek.

Birleşmiş Milletler (BM) Kıbrıs Barış Gücü Misyonu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Sağlık Teknik Komitesi, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum lider Nikos Anastasiadis'in, 2 Haziran'daki "iki taraf arasındaki geçişlerle ilgili Kovid-19 önlemlerini uyumlulaştırma" anlaşmasına göre, epidemiyolojik durumu değerlendirdi.

Komitenin bugünkü değerlendirmesiyle, 27 Eylül Pazartesi saat 08.00 itibarıyla tüm geçiş noktalarında turuncu seviyenin (seviye 2) uygulanması kararı alındı.

Turuncu seviye kurallarına göre, geçişlerde tam aşılı kişilerden Kovid-19 testi istenmeyecek.

Aşılanmamış kişilerden ise 72 saatlik negatif hızlı test (antijen) veya PCR testi istenecek.

AA / Muhammet İkbal Arslan - Son Dakika Haberleri
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Haber: KKTC ile Kıbrıs Rum kesimi arası geçişlerde çift aşılılardan Kovid-19 testi istenmeyecek - Haberler
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