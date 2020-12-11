KKTC Dışişleri'nden, Rum Dışişleri'nin "Dünya İnsan Hakları Günü" açıklamasına tepki Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

KKTC Dışişleri'nden, Rum Dışişleri'nin "Dünya İnsan Hakları Günü" açıklamasına tepki Açıklaması

11.12.2020 15:29 | Son Güncelleme: 11.12.2020 15:33
KKTC Dışişleri'nden, Rum Dışişleri'nin

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Dışişleri Bakanlığınca "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" dolayısıyla yapılan açıklamaya tepki göstererek, Türkiye'yi de mesnetsiz iddialarla suçlayan açıklamayı kınadı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Dışişleri Bakanlığınca "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" dolayısıyla yapılan açıklamaya tepki göstererek, Türkiye'yi de mesnetsiz iddialarla suçlayan açıklamayı kınadı.

KKTC Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rum Dışişleri Bakanlığının "10 Aralık Dünya İnsan Hakları" günü dolayısıyla yayımladığı açıklamaya tepki gösterildi.

Açıklamada, Kıbrıs Rum liderliğinin bir yandan her alanda Kıbrıs Türk halkının insan haklarını ihlal ettiği, diğer yandan yaptığı küstah açıklamalarla uluslararası kamuoyunu yanıltma çabalarına devam ettiği belirtildi.

1950'li yılların ortasından itibaren Kıbrıs Adası'nı Yunanistan'a bağlama emelleriyle EOKA terör örgütü aracılığıyla Ada'yı "kan gölüne" çeviren Kıbrıs Rum liderliğinin bu amacına ulaşmak için her türlü şiddete başvurduğu vurgulanan açıklamada, GKRY'nin 1960 ortaklık Cumhuriyetinden Kıbrıs Türklerini attığı ve Aralık 1963'te başlattığı terör eylemleriyle 11 yıl en temel insan hakkı olan yaşam hakkına saldırarak, Kıbrıs Türk halkını Ada'dan yok etmeye çalıştığı ifade edildi.

Kıbrıs Türk halkının destansı direnişine ve Kıbrıs Barış Harekatı'nın ardından özgürlüğüne kavuştuğuna dikkat çekilen açıklamada, Kıbrıs Türklerinin 1983'te devletine kavuştuğu ve bu baskılara asla boyun eğmeyeceğinin bir kez daha kanıtlandığı vurgulandı.

Açıklama, şunlar kaydedildi:

"Kıbrıs Rum liderliği, silahla yapamadığını, gasbettikleri devlet ve statüyle gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Kıbrıs Türk halkını her alanda engellemeyi varlık sebebi haline getiren ilgili Rum bakanlığı, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda da gençlerimizin, çocuklarımızın engellenmesi için var gücüyle çalışmayı ilke edinmiştir. İnsan hakları ihlali görünmek isteniyorsa, bu faaliyetlere açık şekilde bakılmalıdır."

"Küstah ve cüretkar açıklamayı bir kez daha esefle kınarız"

Kıbrıs Türk halkının, Rumların çaba ve baskılarına asla boyun eğmeyeceği belirtilen açıklamada, Kıbrıs Türk halkının yaşamın her alanında evrensel insan haklarını çekinmeden çiğneyerek izole etmeye çalışan bu anlayışın asla emellerine ulaşamayacağına vurgu yapıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kıbrıs Adası'nda insan haklarını ihlal eden bir taraf varsa o da Rum liderliğidir. Bu gerçeği her an yaşayan sadece biz değil, yakın ve geçmiş tarih de çok iyi tarif etmektedir. Bu gerçekler ışığında, Kıbrıs Rum Dışişleri Bakanlığının İnsan Hakları Günü'nde yayınlamış olduğu ve ana vatan Türkiye Cumhuriyeti'ni mesnetsiz iddialarla suçlayan küstah ve cüretkar açıklamasını bir kez daha esefle kınarız."

Kaynak: Anadolu Ajansı

İlgili Haberler

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan 10 Aralık İnsan Hakları Günü mesajı
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan 10 Aralık İnsan Hakları Günü mesajı
Mezitli Belediyesi, İnsan Hakları Gününü İnsan Hakları Koruluğunda kutladı
Mezitli Belediyesi, İnsan Hakları Gününü İnsan Hakları Koruluğunda kutladı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Libya'da el konulan Türk gemisi hakkında açıklama: Ağır sonuçları olur
Dışişleri Bakanlığı'ndan Libya'da el konulan Türk gemisi hakkında açıklama: Ağır sonuçları olur
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Erkan Akçay Fahrettin Koca Ali Mahir Başarır Zehra Zümrüt Selçuk Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Ebru Şallı Yıldız Tilbe Demet Özdemir Birkan Sokullu
Spor Okan Buruk Fatih Terim Ersun Yanal Şenol Güneş Ali Palabıyık
Tüm Haberler İlaç Çocuk Aralık Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: KKTC Dışişleri'nden, Rum Dışişleri'nin "Dünya İnsan Hakları Günü" açıklamasına tepki Açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 15:42:38. #1.15#
title