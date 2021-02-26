KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, BM Temsilcisi Lute'u 8 Mart'ta kabul edecek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Ergün Olgun, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs için görevlendirdiği özel danışmanı Jane Holl Lute'u 8 Mart 2021'de kabul edeceğini ifade etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Ergün Olgun, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs için görevlendirdiği özel danışmanı Jane Holl Lute'u 8 Mart 2021'de kabul edeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Olgun, yaptığı yazılı açıklamada, BM öncülüğünde 27-29 Nisan 2021'de Cenevre'de düzenlenecek, Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin yer alacağı 5+1 formatındaki gayriresmi toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Toplantının amacının resmi müzakerelerin başlatılabilmesi için taraflar arasında ortak bir zemin bulunup bulunmadığını saptamak olduğunu belirten Olgun, "Cumhurbaşkanı Tatar, göreve gelmesinin hemen ardından, halktan aldığı yetkiyle, ana vatan Türkiye'nin tam desteğini alan yeni vizyonunu BM dahil ilgili tüm taraflarla paylaşmış ve paylaşmaya devam etmektedir. Yarım asrı aşkın bir süredir devam eden Kıbrıs sorununun adil, gerçekçi ve sürdürülebilir bir uzlaşıyla neticelenmesinin mevcut gerçeklerin kabulüyle ancak iki devletin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüleri zemininde mümkün olabileceği ortadadır." ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk tarafı 5+1 gayriresmi toplantısı için çalışmalarına devam ettiğini vurgulayan Olgun, geçen hafta müzakere süreçlerinde yer almış hukukçu ve akademisyenlerle yapılan çalışma sonrasında, müzakere süreçlerinde yer almış ve Kıbrıs sorunu üzerinde çalışan 15 uzman ve akademisyenle 1, 3 ve 9 Mart tarihlerinde üç ayrı çalışma daha yapılacağını belirtti.

Olgun, müzakere heyetinin, yarım asrı aşkın süredir devam eden müzakerelerin neden başarısız olduğuna dair kapsamlı çalışmasını tamamladığını, çıkarılan dersler ışığında Kıbrıs'ta sürdürülebilir istikrar, uzlaşı ve iş birliğinin mümkün olması için sürecin hangi esaslar üzerine ve ne şekilde kurgulanabileceğine dair çalışmalarını da sürdürdüğünün altını çizdi.

"Çalışmalarımızı iyi niyetle sürdüreceğiz"

"Tartışmasız olan, iki tarafın statülerinin eşit olduğu ve egemen eşit olduklarıdır." ifadelerini kullanan Olgun, 5+1 gayriresmi toplantıda Kıbrıs'taki tarafların egemen eşitliklerinin ve eşit uluslararası statülerinin teyit edilmesinin, resmi müzakerelerin başlatılabilmesi için ortak zemin bulunmasına imkan tanıyacağını vurguladı.

Olgun, "5+BM gayriresmi toplantısına hazırlık mahiyetinde, Üst Düzey BM Yetkilisi Jane Holl Lute, 8 Mart tarihinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la bir görüşme gerçekleştirecek. Kıbrıs Türk tarafı 5+BM gayrı resmi toplantısına, iyi niyet ve samimiyetle, öngördüğü yapıcı vizyon çerçevesinde resmi müzakerelerin başlamasını sağlayacak ortak bir zemine ulaşılacağı inancıyla hazırlıklarını sürdürecektir." ifadelerini kullandı.

Tatar, Lute'u 1 Aralık 2020 ve 11 Ocak 2021'de de kabul etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan