Kızıltepe'de Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkilerken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlara da zor anlar yaşattı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkilerken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlara da zor anlar yaşattı.
Kızıltepe'de akşam saatlerinde bastıran şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağış nedeniyle rögarlar tıkandı, kapaklardan dışarıya su taşmaya başladı. Caddeler göle dönerken, araç sürücüleri ilerlemekte zorluk çekti. Vatandaşların imdadına itfaiye ekipleri yetişti. Ekipler caddede biriken suyu tahliye etti.
Yağışların hafta sonuna kadar etkili olması bekleniyor. - MARDİN