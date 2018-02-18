Kızıltepe'de tarlalar su altında kaldı

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı köylerde ekili araziler sağanak yağış nedeniyle su altında kaldı.

Mardin Valiliğinin ile Meteoroloji'nin fırtına ve sağanak yağış uyarılarının ardından Mardin'de beklenen yağış ve fırtına dün akşam saatlerinde itibaren etkili oldu. Sağanak yağış nedeniyle Kızıltepe'nin ilçesine bağlı Yarımca, Beşik başta olmak üzere ve birçok köyünde "kuru dere" diye tabir edilen dereler taştı. Taşkın nedeniyle ekili tarlalar su altında kaldı. Çiftçiler yapılacak incelemelerin ardından zararlarının ortaya çıkacağını belirtti.