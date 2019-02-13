Kızıltepe'de Şüpheli Çanta Paniği

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, İpekyolu'na bırakılan bir çanta paniğe neden oldu. Çevredekiler, çantanın sahibi olduğunu belirten gençlerin olay yerine gelmesiyle rahat bir nefes aldı.

Olay, saat 16.00 sularında İpekyolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Kızıltepe'den geçen İpekyolu üzerindeki çantayı fark eden vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen güvenlik güçleri, çevre güvenliğini aldıktan sonra bomba imha ekiplerine haber verdi. Polisin tedbir amaçlı yolun tek şeridini trafiğe kapatmasının ardından bölgeye gelen iki genç, çantanın kendilerine ait olduğunu söyledi. Polis ekiplerinin kontrolü altında gençlerden biri çantanın yanına yaklaşarak içindeki kıyafetleri güvenlik güçlerine gösterdi.

Ekipler, gençlerin kimlik kontrollerini yaptıktan sonra çantayı kendilerine teslim etti.

Polis, çantanın sahibinin gelmesinin ardından, kapatılan şeridi tekrar trafiğe açtı. - MARDİN

Kaynak: İHA