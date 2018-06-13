Kızılırmak Deltası Paris'te Tanıtıldı

UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici listesinde bulunan Samsun Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin kalıcı listeye girebilmesi için UNESCO'nun Paris'teki merkezinde deltayı anlatan fotoğraf sergisi açıldı.

Türkiye'nin UNESCO Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Altay Cengizer'in ev sahipliğinde açılan sergide, doğa fotoğrafçısı Emin Yoğurtcuoğlu tarafından Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde çekilen fotoğraflar yer aldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Zennube Albayrak, sergi hakkında verdiği bilgide, ulusal ve uluslararası öneme sahip UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici listesinde yer alan Kızılırmak Deltası'nın kalıcı listeye alınması için tanıtım yaptıklarını söyledi.

Albayrak, sergide hem kuş cennetinin, hem de Türkiye'nin tanıtımını yaptıklarını ve Samsun'a turist gelmesini de sağlamaya amaçladıklarını ifade ederek, "Kızılırmak Deltası sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da en önemli sulak alanlardan birisidir. Eşine az rastlanır önemli biyolojik çeşitliliğe sahip olan Kızılırmak Deltası'nda Türkiye'de görülen 160'ın üzerindeki memeli türünün 33'ü ile 356 kuş türü de yaşıyor. Sulak alanları 11 bin 600 hektarı bulan Kızılırmak Deltası'nın irili ufaklı çok sayıdaki gölü, sazlık alanları, ender subasar çayırları bulunuyor." ifadesini kullandı.

Deltanın sulak alan ekosisteminin tamamı ile sistemle ilişkili doğal karakteri korunmuş habitatları kapsayan 21 bin 700 hektarlık alanın Sulak Alanların Korunması (RAMSAR) Sözleşmesi listesinde yer aldığına işaret eden Albayrak, uluslararası öneme sahip sulak alan belirlenmesi için geliştirilmiş 9 kriterden 8'ini karşılayan Kızılırmak Deltası'nın Türkiye'deki 14 RAMSAR alanından biri olduğunu kaydetti.

Deltada 11 familyaya ait 29 balık türü tespit edildiğinin altını çizen Albayrak, "Deltadaki gölleri kullanmasa da bu türler arasında yer alan Mersin balığı için Kızılırmak Nehri, ülkemizdeki en önemli akarsulardan biridir. Bu nedenle Kızılırmak Nehri, Mersin balıklarının ülkemizdeki varlığını devam ettirebilmesi yönünden büyük önem taşımaktadır. Böylesi öneme sahip deltanın gelecek kuşaklara aktarılması için UNESCO daimi listesine alınmasını istiyoruz. Bunun için de tanıtım faaliyetleri yürütüyoruz." diye konuştu.